Grande Fratello, arriva il comunicato ufficiale di Endemol

Sul caso Signorini, Endemol Shine Italy avvia verifiche interne sul Grande Fratello e rompe il silenzio: verifiche del rispetto del codice etico ma anche azioni legali per tutelare il format e il marchio del programma

Se Mediaset continua a non esporsi ufficialmente, a poche ore di distanza dalla presa di posizione di Marina Berlusconi, presidente Mondadori che con un breve comunicato sulla prima pagina di Chi si è schierata dalla parte di Alfonso Signorini, tocca a Endemol Shine Italy muovere il primo passo pubblico sulla questione che ha investito il conduttore.

Endemol Shine Italy sul Grande Fratello

La società di produzione che detiene in esclusiva il marchio del Grande Fratello ha diffuso una nota in cui prende atto, con toni molto formali e misurati, di quanto emerso nelle ultime settimane sui media: video, testimonianze e ricostruzioni che hanno acceso i riflettori sui presunti comportamenti tenuti da Alfonso Signorini durante le fasi di selezione dei concorrenti.

Nessun riferimento diretto a nomi o singoli episodi, ma il perimetro è chiaro: il comunicato richiama alcune passate edizioni del programma e sottolinea il tema della tutela legale del format e del lavoro di chi, negli anni, ha contribuito al successo del reality. In sostanza, Endemol Shine Italy rivendica la propria reputazione e annuncia di aver avviato verifiche interne per capire se, in quei passaggi, il codice etico e le procedure aziendali siano state rispettate in ogni momento.

Codice etico, selezioni e tutela del format

Il cuore del comunicato sta proprio qui: l’azienda ricorda l’esistenza di regole e protocolli che governano i casting del Grande Fratello e spiega che le verifiche serviranno a chiarire il quadro, anche in relazione alle indagini aperte dalla Procura. Una formula prudente, che collega insieme due livelli di una vicenda estremamente complessa: da un lato la volontà di non sottovalutare le accuse rilanciate da Fabrizio Corona, dall’altro l’esigenza di difendere l’immagine del programma e delle persone che ci lavorano.

Endemol Shine Italy specifica inoltre di “riservarsi ogni iniziativa” nei confronti di chi dovesse risultare responsabile di comportamenti in contrasto con il codice etico o lesivi per il buon nome del format. È un passaggio che apre la porta, almeno sul piano teorico, a possibili azioni future, ma che per ora resta sul piano delle intenzioni, in attesa degli esiti delle indagini interne e di quelle della magistratura.

Il silenzio di Mediaset e gli scenari per il futuro del GF

Sul fronte Mediaset, invece, la linea resta quella del silenzio. Nessuna nota ufficiale, nessuna presa di posizione pubblica, mentre Signorini continua a comparire in televisione per promuovere il suo libro senza entrare nel merito delle accuse. È una strategia di attesa che, con l’avvicinarsi delle decisioni sulla prossima edizione del reality – e sul ritorno o meno del conduttore alla guida di una versione vip – diventerà sempre meno sostenibile.

Per ora, il messaggio che arriva è quello di una filiera televisiva spaccata in due velocità: da una parte il produttore che mette agli atti l’avvio di controlli interni, dall’altra l’emittente che sceglie di non esporsi. In mezzo, il futuro del Grande Fratello e la posizione di Alfonso Signorini, restano per ora sospesi tra il clamore mediatico, le indagini della Procura e un settore televisivo che, ancora una volta, si ritrova a fare i conti con il tema dei confini tra potere, casting e responsabilità professionali.

Alfonso Signorini resta in silenzio

Se si eccettuano le dichiarazioni del suo legale Andrea Righi, anche Alfonso Signorini ha mantenuto la sua consegna di un silenzio totale e di un riserbo assoluto dopo la vicenda che lo ha investito. Conclusa l’edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura e vinta da Anita, la prossima edizione della trasmissione – in versione VIP e inizialmente prevista a febbraio – resta al momento avvolta nel dubbio. Potrebbe partire nella prima quindicina di marzo, dopo la conclusione di Olimpiadi e Festival di Sanremo o forse addirittura essere sospeso. Molto dipenderà dagli sviluppi dell’inchiesta e delle sue conseguenze.