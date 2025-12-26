Come sta Alfonso Signorini: le parole di Marina Berlusconi

Il tempismo, talvolta, vale più delle parole. Marina Berlusconi interviene sul caso Signorini con parole che diventano già un caso soprattutto a pochissime ore di distanza dal clamore mediatico delle accuse di Fabrizio Corona.

Caso Signorini, parla Marina Berlusconi

La lunga lettera con cui Marina Berlusconi ha celebrato i trent’anni del settimanale Chi, diretto da tempo da Signorini, e pubblicata nell’edizione del 24 dicembre, è immediatamente diventata un elemento centrale nel dibattito che da settimane ruota attorno al giornalista e conduttore del Grande Fratello VIP.

La lettera, ufficialmente dedicata alla storia della testata, ai suoi protagonisti e al suo linguaggio editoriale assume un peso editoriale significativo anche alla luce della bufera scatenata dalle accuse di Fabrizio Corona, che hanno coinvolto il conduttore. Pur senza mai citare esplicitamente il caso, il riferimento diretto arriva per forza di cose ed è chiaro: Signorini è stato il direttore che più ha plasmato l’identità del giornale e la presidente del Gruppo Mondadori sceglie di celebrarlo proprio ora. Un gesto che, in molti, hanno interpretato come una presa di posizione chiara nei confronti del conduttore, mentre su Mediaset – l’altra casa professionale di Signorini – tutto tace.

“Un elogio al metodo e alla sua stagione a Chi”

Marina Berlusconi scrive di “una brillante stagione”, ricordando gli anni in cui Signorini ha guidato la testata fino al 2023, passando poi il timone a Massimo Borgnis ma mantenendo la direzione editoriale della testata. Parole che non hanno il tono dell’intervento formale: suonano piuttosto come un riconoscimento pubblico del suo ruolo e della sua influenza su un genere – il gossip – che l’editrice difende con decisione.

Il concetto-chiave è quello del “gossip di qualità”, ben distinto e distante dalla curiosità morbosa. Marina Berlusconi parla apertamente di racconto che “rispetta i protagonisti e il lettore”, di leggerezza che non scade nella banalità. Un messaggio che molti hanno letto come una risposta indiretta all’escalation mediatica degli ultimi giorni, nonostante nessun nome venga citato.

Dall’altra parte: il silenzio di Mediaset e la mossa dell’avvocato

Mentre Mondadori si espone con le parole della sua presidente, sul fronte Mediaset tutto resta sospeso. L’unica reazione arriva dal legale di Signorini, Andrea Righi, che alla vigilia di Natale ha chiarito la posizione del conduttore: “È molto rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito, ma al tempo stesso determinato e convinto che emergeranno elementi nuovi e sorprendenti che contribuiranno a fare definitivamente chiarezza”.

Segnali, messaggi incrociati e un clima che non accenna a placarsi. E ora, sull’intera vicenda, pesa anche la lettera di Marina Berlusconi: misurata nelle parole, ma impossibile da ignorare.

Il peso politico dell’intervento e gli scenari futuri

La scelta di Marina Berlusconi di intervenire proprio ora, con una lettera che celebra il passato del settimanale ma inevitabilmente tocca il presente, apre a letture più ampie. Perché il caso Signorini, nelle ultime settimane, ha travalicato i confini del gossip approdando stabilmente nel dibattito televisivo, politico e mediatico. L’attenzione si è spostata dalle accuse di Corona – che continuano ad alimentare una narrazione dai toni sempre più estremi – al ruolo e alla responsabilità del conduttore in un’azienda come Mediaset, dove da anni rappresenta una figura centrale.

La lettera di Marina Berlusconi, in questo contesto, sembra voler ristabilire un perimetro diverso: ricordare il professionista che ha ridefinito un genere editoriale, e rivendicare un modo di fare informazione che non coincide con la deriva del sensazionalismo a cui il web ci ha abituati. È un messaggio che vale per Signorini ma, più in generale, sembra rivolto a un settore scosso da continui scandali e sempre più esposto a dinamiche di conflitto permanente.