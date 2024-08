Una grande clamorosa novità in arrivo nella prossima stagione dell’intrattenimento di Canale 5 che riguarda il Grande fratello? Vediamo di che si tratta

Ormai è chiarissimo e da queste colonne lo abbiamo scritto spesso, con tanto di prove nel campo degli ascolti. Il Grande fratello è diventato un appuntamento irrinunciabile del palinsesto di Canale 5. Due appuntamenti settimanali che garantiscono ascolti di media vicini al 20% di share, pur con tutti i paletti che l’editore ha voluto per questioni meramente editoriali, o se preferite di etichetta. Dunque sul fatto che il Grande fratello, con la conduzione di Alfonso Signorini, fosse stato confermato anche per la prossima stagione televisiva non c’erano dubbi.

La nuova edizione del Grande fratello, chi ci sarà, chi non è mai stato chiamato

Sul cast TvBlog vi sta abbondantemente informando, sia sulle nuove forze in arrivo, sia su quelle “sparate” altrove, che però non risultano essere mai state chiamate dal programma.

Da queste parti poi vi avevamo dato la notizia della conferma del programma e del suo conduttore già nei mesi scorsi. Conferma che prevede anche il doppio appuntamento settimanale, il lunedì ed il giovedì (o venerdì) sera di Canale 5. Il rischio però che si è evidenziato nell’edizione ultima del Grande fratello è che il cast potrebbe risultare alla fine un po’ tedioso. Un po’ perchè i concorrenti ad un primo esame sembravano migliori, poi perchè strada facendo hanno perso smalto. Un po’ perchè le dinamiche della casa hanno fatto scivolare questo o quel concorrente del programma su terreni alquanto perigliosi, obbligando la produzione a decisioni drastiche.

La sorprendente idea per la nuova stagione del Grande fratello

Decisioni che poi hanno portato nella realtà delle cose, ad inserire strada facendo nuove forze, che forse sarebbero potute essere utilizzate in un modo diverso, per esempio formando un cast completamente differente. Nasce dunque da una considerazione di questo tipo un’idea molto intelligente da parte del gruppo di lavoro del programma, conduttore in primis.

Due edizioni nella stagione 2024-2025 del GF ?

Perchè non fare due edizioni distinte del Grande fratello, ciascuna di tre mesi circa, con due cast distinti? D’altronde è ormai assodato che questo programma in partenza a settembre “deve” andare avanti fino a Pasqua, o giù di li. L’idea che si sta facendo strada poi sarebbe quella di fare una specie di crossover fra la prima e la seconda edizione stagionale del programma prodotto con la collaborazione di Endemol. Ma in che modo? L’idea sarebbe quella di traghettare il vincitore e altri due finalisti della prima edizione, quella autunnale del Grande fratello, nella seconda, quella invernale.

Chiariamo, per ora si tratta di idea sul tavolo di lavoro, niente è deciso. Il tutto è allo studio e pare che abbia ricevuto consensi da parte dei dirigenti Mediaset. Se son rose fioriranno, si dice in questi casi. Vedremo.