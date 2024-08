Che tutti in questi giorni siamo tutti pazzi per i nostri azzurri alle Olimpiadi di Parigi è assodato. I nostri atleti stanno portando alto il vessillo tricolore in quel di Francia, anche controvento, come gli atleti della nostra nazionale di pallanuoto hanno voluto sottolineare. Tante sono le gioie e le soddisfazioni che i nostri connazionali ci stanno regalando. Ma tutte queste gioie sono figlie del duro lavoro, spesso oscuro, fatto dai nostri atleti durante gli anni precedenti ai giochi olimpici. Non è assolutamente scontato e neppure facile dunque che i vittoriosi di questi giorni possano poi approdare in televisione, quest’ultima ingolosita da tanta popolarità. Ecco dunque che spesso si trovano “sparati” sul web i nomi dei nostri atleti in questo o in quel programma. Ma la cosa non è cosi semplice. Oggi vi parliamo segnatamente del Grande fratello e delle sue presunte convocazioni.

Thomas Ceccon mai cercato dal Grande fratello

E’ uscita sul web la notizia dell’approdo nel cast del Grande fratello di uno dei nostri atleti più rappresentativi, ovvero il nuotatore Thomas Ceccon. Un ragazzo che oltre ad aver vinto la medaglia d’oro nei 100 metri dorso e quella di bronzo nella staffetta 4×100 è diventato anche un “personaggio” per la sua schiettezza e simpatia anche al di fuori dalla piscina. Ebbene, a stretto giro si è parlato di un suo rifiuto al Grande fratello. In realtà, secondo quanto ci risulta, mai e poi mai è stata fatta un’offerta all’olimpionico di partecipazione al famoso reality show di Canale 5. Era chiarissimo al team del Grande fratello che non era minimamente pensabile che un atleta nel pieno della sua carriera sportiva, si potesse fermare molti mesi per partecipare al GF. Sarebbe stato come chiederlo ad un calciatore di serie A.

Nessuna convocazione da parte del GF per Cristiano Iovino

Per questo motivo nessuna offerta è mai partita da Mediaset per una sua partecipazione al programma che riprenderà il prossimo 16 settembre in prime time su Canale 5. Nessuna convocazione da parte del Grande fratello neppure per Cristiano Iovino, che secondo alcune voci avrebbe detto di no al programma di Canale 5 nonostante un imprecisato lauto cachet. In realtà nessuno ha mai contattato Iovino. Anche perchè ambienti vicini GF fanno notare che non sarebbe stato opportuno averlo nel programma visti i suoi trascorsi con Ilary Blasi, che comunque è un personaggio Mediaset.

Jessica Morlacchi al Grande fratello

Un personaggio invece che ci sarà e che probabilmente darà tante soddisfazioni ve lo possiamo dire noi. Si tratta della bella, brava e simpatica cantante Jessica Morlacchi, che tutti ricordiamo fra i personaggi fissi del fu varietà delle 14 di Rai1 Oggi è un altro giorno. Jessica è stata al centro di quell’incidente televisivo che tutti noi ricordiamo e che la vide protagonista insieme a Memo Remigi.