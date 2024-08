Grande Fratello: anticipazioni, rumor, news sui possibili concorrenti ed opinionisti

Fervono i preparativi per la prossima edizione del ‘Grande Fratello‘, condotta, come sempre, da Alfonso Signorini ed, in onda, in doppio appuntamento (al lunedì e al giovedì) dal prossimo 16 settembre 2024. Dopo avervi annunciato la presenza di Lino Giuliano, Maika Randazzo ed Alessia Pascarella (oltre a tre ex regine di Non è La Rai, ovvero Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere), fioccano le indiscrezioni ed i rumor sul possibile cast di concorrenti di questa attesissima stagione.

Sempre noi di Tvblog, attraverso un retroscena di Hit, abbiamo riportato un retroscena che riguarda Francesco Oppini che non rientrerà nuovamente nella casa del loft di Cinecittà insieme al padre Franco. Cosa c’è ancora da sapere?

Emanuele Filiberto rifiuta il Grande Fratello

Il nome del rampollo di casa Savoia non ha accettato la proposta di Alfonso Signorini. A darne conto è Alberto Dandolo sul settimanale ‘Oggi’: “Lui ha rifiutato nonostante gli fosse stata proposta un’ottima offerta economica e una permanenza limitata nella casa più spiata dagli italiani…”

Karina Cascella si candida come opinionista del Grande Fratello

Dopo aver rifiutato di entrare nella casa come concorrente, l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’, intervistata da ‘Nuovo Tv’, sembra puntare al ruolo di opinionista del reality Mediaset. Non sappiamo se la confermata Cesara Buonamici sarà affiancata da una seconda figura o giudicherà le vicende dei nuovi inquilini in solitaria:

“A dire il vero ho subito puntato a quel ruolo quando ho incontrato gli autori. Non so quali dinamiche ci siano dietro alla scelta degli opinionisti. Ultimamente hanno puntato su figure più professionali come Cesara Buonamici e Dario Maltese. Loro sono due giornalisti di tutto rispetto”.

Thomas Ceccon al Grande Fratello dopo le Olimpiadi di Parigi 2024?

Il vincitore dei 100 dorso alle ultime Olimpiadi di Parigi, secondo Amedeo Venza, avrebbe ricevuto un’allettante offerta da parte del conduttore del programma. Lo sportivo, balzato agli onori della cronaca anche per aver denunciato le pessime condizioni del Villaggio Olimpico, però ha risposto con un sonoro ‘due di picche’.