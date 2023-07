La marcia di avvicinamento verso il Grande Fratello che sarà, a partire da lunedì 11 settembre (data anticipata da TvBlog), è bella lunga e lo sappiamo. Passa per il lavoro di casting vip e nip, all’opera in queste settimane, da una nuova linfa alle dinamiche di gioco (perché questo è, lo ricordiamo), e dal nuovo innesto nel comparto degli opinionisti con l’entrata in squadra di Cesara Buonamici, la giornalista del Tg5 a lungo corteggiata da Signorini, tra una battuta e l’altra, nelle finestre in collegamento con il telegiornale di Mimun.

Mediaset: “Buonamici raddoppia gli impegni”. Mimun: “Grande spariglio televisivo”

Tasselli che, man mano vediamo le aggiunte, ci confermano come questo benedetto cambio di passo che ci potrebbe – condizionale d’obbligo – portare in una nuova strada imboccata dalla linea editoriale Mediaset, sia realmente in atto (anche se per ora, dove ci porterà è difficile dirlo). Ne abbiamo parlato anche in un recente retroscena del nostro Hit.

A proposito della Buonamici, oggi Mediaset con un comunicato diramato nel pomeriggio ha confermato il nuovo impegno della giornalista (la notizia era stata data da Dagospia)

Sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista di “Grande Fratello” in partenza a settembre. In conduzione confermato Alfonso Signorini. La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni: sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00 La nuova opinionista non sarà l’unica novità del reality: Canale 5 ed EndemolShine, la casa di produzione titolare del format, stanno lavorando per creare una stagione fortemente innovativa.

A poca distanza di tempo è giunto anche il benestare del direttore del Tg5 Clemente Mimun in due tweet: “Cesara al GF con Alfonso un grande spariglio televisivo“, seguito da una foto ad immortalare dei sorrisi all’apparenza soddisfatti.

Il nuovo logo e le curiosità sul nuovo studio

Non passa sottobanco il nuovo logo del GF. Via la dicitura “Vip“, ormai quella non serve più. Il marchio, seppur ancorato alla tradizione, presenta alcune piccole ma determinanti differenze che si avvicinano agli elementi della versione internazionale.

Le scritte “Grande” e “Fratello” – nel loro riconoscibilissimo font – tornano alle estremità superiore e inferiore dell’occhio che riacquisisce centralità. A differenza del passato, i lineamenti di quest’ultimo non sono uniformi. La pupilla, ancora una volta paragonato all’obiettivo di una telecamera vigile controllata dall’umano, unisce due accattivanti arcate della ‘palpebra’ a destra e sinistra.

L’11 settembre prossimo scopriremo anche il nuovo studio che sostituirà la location di Cinecittà. Le dirette del prime time infatti andranno in onda dagli studi Voxson di via di Tor Cervara (comunque a poca distanza da Cinecittà). Secondo informazioni di TvBlog la scenografia – rinnovata un anno fa – rimarrà pressoché la stessa, ma con dei piccoli accorgimenti, perlopiù tecnici. Le dimensioni del nuovo studio, tra l’altro, sarebbero molto simili al precedente, per questo l’installazione scenografica è più semplice da riprodurre.