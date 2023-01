Il nuovo Gossip Girl è stato cancellato e rischia già di diventare vecchio. La serie tv sequel/revival del cult andato in onda tra il 2007 e il 2012 su The CW creata da Stephanie Savage e Josh Schwartz, ispirata ai romanzi di Cecily von Ziegesar, è stata cancellata da HBO Max. La seconda stagione di Gossip Girl attualmente in onda su HBO Max negli USA e in contemporanea su Sky e NOW in Italia terminerà così il 26 gennaio con il decimo e ultimo episodio.

“Siamo grati allo showrunner e produttore Joshua Saphran e a Stephanie Savage e Josh Schwartz per aver riportato in vita il mondo dell’Upper East Side e gli scandali della Constance Billard” si legge nel comunicato di HBO Max “anche se non realizzeremo la terza stagione siamo stati davvero fortunati per i triangoli amorosi, per i tradimenti, per lo stile che la serie ha proposto a una nuova generazione di pubblico.”

Attraverso un post sui social Safran ha confermato la notizia ringraziando il pubblico, il network e lo studio per il supporto. Ha rivelato che stanno cercando di proporre lo show altrove “ma con questo clima rischia di non essere così semplice, quindi se sarà la definitiva conclusione, almeno abbiamo chiuso cercando di fare il massimo“. Ovviamente non sarà un finale di serie e non sarà il finale che avevano immaginato iniziando questa nuova avventura.

HBO Max non ha spiegato le ragioni della cancellazione ma considerando le operazioni compiute nelle ultime settimane dalla piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery con i progetti interrotti, le serie cancellate, le serie rimosse dalla piattaforma americana, è probabile che Gossip Girl 2021 non abbia suscitato l’entusiasmo del pubblico. Gli unici dati concreti riguardano il riscontro su Rotten Tomatoes dove sulla base dei giudizi dei critici la prima stagione ha ottenuto solo il 38% di voti positivi, la seconda ha ricevuto meno recensioni con voti più alti.

Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak, Savannah Lee Smith e Grace Duah sono i protagonisti delle due stagioni di Gossip Girl 2021. La serie riprendendo circa 8 anni dopo l’originale, ha introdotto una nuova generazione di adolescenti delle elite di Manhattan, dovendo fare i conti con il misterioso autore del blog in cui vengono rivelati tutti i loro più torbidi segreti.