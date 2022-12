Intrighi, passioni, segreti ed ovviamente colpi di scena: Gossip Girl 2, seconda stagione del sequel dell’omonima serie andata in onda per sei stagioni su The Cw, continua a raccontare con nuovi episodi le vicende dell’élite di Manhattan, sempre sotto lo sguardo attento del personaggio misterioso che dà il titolo alla serie. La seconda stagione va in onda in Italia su Sky e NOW in contemporanea con gli Stati Uniti e con Hbo Max.

Gossip Girl 2, quando in onda?

La seconda stagione di Gossip Girl va in onda da venerdì 2 dicembre 2022, su Sky Serie ed in streaming su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti, dove è cominciata giovedì 1° dicembre.

Gossip Girl 2, la trama

È il secondo semestre dell’ultimo anno e Gossip Girl è intenzionata a non dare tregua a nessuno controllando le vite scandalose e le bugie dei rampolli dell’élite di Manhattan. D’altronde bisogna dare al proprio pubblico ciò che il proprio pubblico vuole.

Ora è dunque tempo per lei di tornare in azione e guardare al proprio impatto e come può renderlo più catastrofico di prima, anche se questo significherebbe mentire. Vecchi nemici, nuovi alleati, tutto in continuo divenire: potrà esserci una sola regina, ed entro la fine dell’anno scolastico tutti sapranno dove sono stati (dis)seppelliti i segreti…e chi li ha portati allo scoperto.

Gossip Girl 2, il cast

Le foto di Gossip Girl 2, su Sky e Now Guarda le altre 12 fotografie → Il cast della seconda stagione è pressoché confermato rispetto alla prima. Non mancano, ovviamente, delle aggiunte di nuovi personaggi. Soprattutto, però, nei nuovi episodi c’è un graditissimo ritorno, quello di Michelle Trachtenberg, nei panni di Georgina Sparks, uno dei personaggi più perfidi ma anche più amato della serie originale.

Julien Calloway (Jordan Alexander);

Zoya (Whitney Peak);

Monet De Haan (Savannah Lee Smith);

Luna La (Zión Moreno);

Max Wolfe (Thomas Doherty);

Aki Manzies (Evan Mock);

Audrey Hope (Emily Alyn Lind);

Rafa Caparros (Jason Gotay);

Kate Keller (Tavi Gevinson);

Gossip Girl Kristen Bell (voce fuori campo).

Gossip Girl 2, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della seconda stagione sono dieci, due in meno rispetto alle dodici della prima stagione. Sia Hbo Max che Sky Italia e NOW li mandano in onda uno a settimana, per un totale di dieci settimane. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 2 febbraio 2023 negli Stati Uniti ed il 3 febbraio in Italia.

Gossip Girl 2, produzione

La seconda stagione è prodotta da Fake Empire e Alloy Entertainment in associazione con Warner Bros. Television e CBS Studios. La serie è scritta, prodotta e sviluppata da Joshua Safran (Random Acts), già sceneggiatore della serie originale; produttori esecutivi sono anche Josh Schwartz e Stephanie Savage di Fake Empire e Leslie Morgenstein e Gina Girolamo di Alloy Entertainment. Lis Rowinski di Fake Empire è coproduttrice esecutiva.

Gossip Girl 2, dove vederlo in streaming?

Oltre che in tv su Sky Serie, è possibile vedere Gossip Girl 2 in streaming su Sky Go per chi è abbonato alla pay tv e su NOW, la piattaforma di Sky per tutti e con possibilità di rinnovo mensile, disdicendo quando si vuole, e sull’app per smart tv tablet e smartphone.