Pronti per fare il tifo per le vostre serie tv più amate? Nella notte italiana tra il 10 e l’11 gennaio 2023 saranno assegnati i premi Golden Globe 2023, i “globi d’oro” della stampa estera alle produzioni americane sia della tv che del cinema. L’appuntamento con l’edizione numero 80 torna in diretta televisiva dopo un anno di assenza a seguito degli scandali che travolsero l’associazione della stampa estera, accusata di essere poco aperta alla diversità nei suoi membri e soprattutto di aver ricevuto regali e benefici dalle diverse produzioni, per condizionare i voti e le nomination.

Golden Globe 2023 come vedere la diretta in Italia

La diretta dei Golden Globe 2023 è trasmessa negli Stati Uniti da NBC e Peacock in streaming. In Italia a ritrasmettere il segnale è Sky con Sky Atlantic che manderà la cerimonia in diretta, in streaming sia su Sky Go per gli abbonati Sky che su NOW. L’evento resterà poi disponibile on demand.

Golden Globe 2023 a che ora inizia?

L’appuntamento in Italia con i Golden Globe è all’1:00 con il red carpet e alle 2:00 della notte tra il 10 e l’11 gennaio per la diretta della cerimonia vera e propria. La durata è di circa 3 ore al netto delle pubblicità che interromperanno la cerimonia americana.

Golden Globe 2023 i presentatori

La cerimonia in diretta dal Beverly Hilton è condotta da Jarrod Carmichael, comico protagonista alcuni anni fa del The Carmichael Show. Laverne Cox e Loni Love conducono invece il segmento prima della diretta sul red carpet. Nel corso della cerimonia Eddie Murphy riceverà il premio Cecil B. DeMille per i film e Ryan Murphy il Carol Burnett Award per la tv. Sean Penn introdurrà il collegamento in diretta con il presidente Ucraino Zelenskyy.

Come in ogni cerimonia di premiazione, al conduttore spettano l’introduzione e i diversi passaggi tra un premio e l’altro, mentre per consegnare i premi ci saranno vari personaggi del mondo dello spettacolo. A consegnare i premi ci saranno tra gli altri Jamie Lee Curtis, Jennifer Cooldge, Niecy Nash-Betts, Jenna Ortega, Regina Hall, Claire Danes, Quentin Tarantino, Hilary Swank, Billy Porter, Glen Powell e altri ancora.

Golden Globes 2023 le nomination

Per quanto riguarda i film è Gli Spiriti dell’Isola ad arrivare alla cerimonia con 8 nomination ma tra i favoriti della vigilia c’è The Fabelmans di Steven Spielberg. In ambito televisivo (qui tutte le nomination) la commedia di ABC/Disney+ Abbott Elementary guida con 5 nomination davanti a The Crown e Dahmer. Tra i favoriti della vigilia c’è sicuramente Succession tra i migliori drama e The White Lotus tra le miniserie.