Aggiornamento ore 13.46

La clip in questione – il video backstage di Gloria – è magicamente sparita da RaiPlay!

++++++++++

Nelle ore in cui è caldissima la polemica sulla presunta censura operata da Mara Venier nei confronti di Dargen D’Amico nella speciale puntata sanremese di Domenica In (la conduttrice si è difesa in un’intervista al Corriere della Sera), ecco che rischia di scoppiare un altro caso dalle parti di Viale Mazzini. Come mai su RaiPlay nel video backstage di Gloria, la nuova fiction di Rai1 presentata ieri alla stampa, la scena di un bacio gay è stata coperta da un vistoso bollino nero?

La clip, della durata di due minuti, è ancora disponibile sulla piattaforma della tv pubblica.

Si tratta di un maldestro e anacronistico tentativo di censura oppure di un grosso malinteso (la serie gioca sui temi del politicamente corretto)? Abbiamo chiesto lumi a Rai Fiction (che produce la fiction insieme a Eagle Pictures) e siamo in attesa della risposta, che riporteremo qui non appena ci sarà fornita.

Ricordiamo che Gloria, lanciata dalla protagonista Sabrina Ferilli al Festival di Sanremo, andrà in onda lunedì 19, lunedì 26 e martedì 27 febbraio in prima serata, su Raiuno.

(in aggiornamento)