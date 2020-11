Una vita di nuovo normale o segnata per sempre dalle sue decisioni? Per scoprire le sorti di Marco (Giuseppe Fiorello) manca poco: l’ultima puntata de Gli orologi del diavolo, in onda questa sera, 17 novembre 2020, alle 21:25 su Raiuno, svelerà infatti se il protagonista riuscirà finalmente ad allontanarsi da Aurelio (Alvaro Cervantes), in quella che è una fiction tratta da una storia realmente accaduta e raccontata nell’omonimo libro scritto da Gianfranco Franciosi con Federico Ruffo (disponibile anhe in e-book).

Le anticipazioni dell’ultima puntata

1

Nel primo episodio, Marco si trova a Madeira, in attesa di partire per l’oceano ed effettuare l’ultimo scambio richiesto da Alvaro. Il maltempo, però, ritarda l’operazione, cosa che innervosisce il protagonista, che sa che a casa, intanto, suo padre(Roberto Nobile) è in fin di vita.

Quando Aurelio dà il via libera allo scambio e fornisce a Marco le coordinate per raggiungerlo in pieno oceano, scatta l’operazione congiunta tra Italia e Spagna, che permette di requisire la nave, con quattro tonnellate di droga. Aurelio, però, riesce a scappare, consapevole che Marco l’ha tradito. Quest’ultimo torna in Italia, in tempo per salutare il padre ma, consapevole che il boss ora lo cercherà, è costretto, insieme ad Alessia (Claudia Pandolfi) ed ai suoi figli ad andare sotto protezione.

Nel secondo episodio, dopo l’ennesimo trasferimento, tra Marco ed Alessia esplode la crisi. Lui, pur di liberare la donna ed i suoi figli da quella vita, finge di non amarla più e la lascia. Marco resta così solo e sull’orlo della follia: a salvarlo, però, sarà proprio Alessia, che torna per lui.

Decidono così di rinunciare alla protezione e tornare nel paese di Marco, dove cercano di vivere una normalità che sanno essere impossibile, ma circondati dai loro cari. Aurelio, però, è sempre in agguato e pronto a tutto pur di fargliela pagare. Solo grazie all’aiuto di Jacopo (Marco Leonardi), però, l’incubo sembra finire.

Come vedere Gli orologi del diavolo in streaming

E’ possibile vedere Gli orologi del diavolo in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.