Gli inviati di Chi l’ha visto? trovano il corpo di Antonella Di Massa a Ischia

Le ricerche di Antonella Di Massa si sono concluse in tragedia. A trovare il corpo a Ischia sono stati gli inviati di Chi l’ha visto?

Si sono concluse questa mattina nel peggiore dei modi le ricerche di Antonella Di Massa, la donna di 51 anni svanita nel nulla lo scorso 17 febbraio dopo essersi allontanata dalla sua abitazione a Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia. Un caso di cui si era già occupata la trasmissione Chi l’ha visto? e che stamattina gli inviati del programma Francesco Paolo Del Re e Marco Monti stavano seguendo sul posto.

La svolta nel caso è arrivata proprio grazie a loro, giunti ad Ischia per ricostruire gli ultimi spostamenti di Antonella Di Massa dal giorno della sua scomparsa. Francesco Paolo Del Re e Marco Monti avevano deciso di recarsi nel luogo in cui era stata rinvenuta l’automobile della donna, una Fiat Panda bianca con all’interno tutti i suoi effetti personali. Lì, a poche decine di metri dal parcheggio di Succhivo di Serrara Fontana, i due inviati hanno scoperto un corpo senza vita, nascosto tra la vegetazione.

Il ritrovamento è avvenuto nel luogo in cui la 51enne era stata immortalata da una telecamera posta in strada mentre, col volto coperto dal cappuccio del giubbino, si avviava verso un sentiero lì vicino. Dopo la tragica scoperta i due giornalisti inviati del programma di Federica Sciarelli hanno prontamente avvisato le forze dell’ordine e i familiari della donna, a cominciare dal marito Domenico Raco. La conferma è arrivata poco dopo: il corpo senza vita era quello di Antonella Di Massa, riconosciuto proprio dal coniuge, dipendente dell’Esercito.

L’annuncio da parte di Chi l’ha visto? è arrivato poco dopo tramite i canali social del programma:

Antonella Di Massa ritrovata purtroppo senza vita dagli inviati di “Chi l’ha visto?”. Francesco Paolo Del Re e Marco Monti hanno subito avvisato i familiari e le forze dell’ordine. Il marito e i Carabinieri giunti sul posto. Il corpo era ad alcune centinaia di metri dal parcheggio di Succhivo di Serrara Fontana, dove era stata rinvenuta l’auto della donna scomparsa il 17 febbraio da Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, e una telecamera l’aveva ripresa.

+++Antonella Di Massa ritrovata purtroppo senza vita da inviati di #chilhavisto+++ Subito avvisati familiari e forze dell’ordine. Marito e Carabinieri sul posto. Era nella zona di #Succhivo, dove era stata rinvenuta l’auto della donna scomparsa il 17 febbraio a #Ischia. pic.twitter.com/dIs8pM84yG — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 28, 2024

Nel corso della giornata, in attesa della diretta di stasera, mercoledì 28 febbraio, in cui si affronterà anche questo mistero ancora da risolvere, è arrivato un aggiornamento sul ritrovamento, anche questo firmato da Francesco Paolo Del Re e Marco Monti, rimasti sul posto per seguire da vicino gli sviluppi e le indagini, visto che i punti da chiarire sulla vicenda sono ancora tanti:

In corso a #Ischia i rilevi dei Carabinieri sul luogo del ritrovamento del corpo di Antonella Di Massa, a #Succhivo di #SerraraFontana. Nei pressi c’era un sacco di plastica nero. Accertamenti scientifici per stabilire cause della morte della donna scomparsa.#chilhavisto pic.twitter.com/lK8dALskeI — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 28, 2024