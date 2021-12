Giusina in cucina all’opera: per queste Feste 2021 Giusina Battaglia ha, infatti, realizzato un vero e proprio Calendario dell’Avvento, proponendo una ricetta facile, gustosa e adatta al periodo natalizio sempre diversa, dal 1° al 24 dicembre. Al momento le ricette sono disponibili Food Network (DTT, 33) in tempo per dare i giusti suggerimenti per il menù delle Feste. Natale si avvicina, le case di addobbano e si inizia a pensare anche al menu delle Feste per pranzi e cene un po’ più popolate di quelle dello scorso anno grazie ai vaccini, ma sempre da contenere per numero di persone, visto che il Covid non è ancora solo un ricordo. Ma lo diventa quando si vedeall’opera: per queste Feste 2021 Giusina Battaglia ha, infatti, realizzato un vero e proprio Calendario dell’Avvento, proponendo una ricetta facile, gustosa e adatta al periodo natalizio sempre diversa, dal 1° al 24 dicembre. Al momento le ricette sono disponibili sul canale Youtube sui social di Giusina , ma presto sbarcheranno su(DTT, 33) in tempo per dare i giusti suggerimenti per il menù delle Feste.

Giusina in cucina: gusto e tradizione palermitana. Una programmazione quella prima web e poi tv che ricorda gli esordi di Giusina in cucina: come ricorderete, tutto ha avuto inizio nel Lockdown della primavera 2020 , quando tutta Italia si mise ai forni e ai fornelli per scacciare l’ansia e impegnare il tempo. Giusina Battaglia ha così deciso di condividere le sue ricette, preparandole: la semplicità e il gusto delle preparazioni, il profumo della Sicilia, il suo stile pacato e coinvolgente, il suo sorriso e la sua voglia di far partecipare tutti hanno convinto. Anche Discovery, che ha pensato bene di trasformare quelle clip in una serie,

Da allora il format si è strutturato e consolidato, con quattro edizioni all’attivo e versione estiva realizzata direttamente dal mare delle Egadi, la Seacily Edition. Si arriva quindi al Natale 2021 con questo Calendario dell’Avvento che nasce su un’idea dell’autore Gaspare Baglio, immediatamente abbracciata da Giusina e realizzata da Realize Networks.

Ora bisogna capire quando Food Network deciderà di programmare la serie in tv: diciamo che al momento sembra probabile si inizi il 13 o addirittura il 20 dicembre; giusto il tempo di raccogliere un po’ di ricette per coprire almeno una mezz’ora di programmazione, da mandare poi in onda tutti i giorni fino a Natale. E buon appetito.