Giuseppe Guerra: chi è il super campione de L’Eredità

Negli ultimi giorni, un nuovo concorrente ha catturato l’attenzione del pubblico de ‘L’Eredità‘. Si tratta di Giuseppe Guerra. Il ragazzo, nella puntata del 3 febbraio 2024, ha vinto il montepremi di 85 mila euro. Attraverso gli indizi, “mettere”, “carta”, “parole”, “camera” e “amante”, il ragazzo è riuscito ad indovinare la parola “musica”.

Conosciamolo meglio:

Chi è Giuseppe Guerra de L’Eredità? Età, lavoro, Instagram

Il concorrente è originario di Manfredonia ma abita a Milano. Sfogliando i suoi social, scopriamo che ha studiato International management presso CEMS – Community of European Management Schools. E’ laureato in Management presso l’Università Bocconi nel capoluogo lombardo. Si occupa, attualmente, di digital marketing.

Il suo profilo Instagram @giu.guerra, super privato, conta oltre 300 selezionatissimi followers.

Nella puntata di ieri, 5 febbraio 2024, Giuseppe non ha portato a casa un bottino di 11.250 mila (partendo da 180 mila). Gli indizi “fantasma”, “muro”, “neve”, “esame”, “pacco” non gli hanno acceso alcuna lampadina. Ha scritto ‘catene’ non centrando la parola corretta, ovvero “traccia”.

L’Eredità: il meccanismo del quiz di Rai 1

Marco Liorni è al timone della ventiduesima edizione, ricca di novità: nuovi giochi, come Tris e 100 secondi, e nuove professoresse, Michelle Masullo e Naomi Buonomo. Protagonisti come sempre 7 concorrenti il cui percorso si conclude con il tentativo da parte del Campione di puntata di vincere il montepremi al gioco finale de La Ghigliottina, appuntamento imperdibile che ogni sera coinvolge nella sfida il pubblico da casa.

L’Eredità, in onda dal 2002, ha superato le 5000 puntate e negli anni ha fidelizzato un pubblico trasversale, diventando così un momento in cui la famiglia si riunisce davanti alla tv e si trova a misurarsi con le domande della gara. Leader di ascolti nella fascia preserale il game show ha visto succedersi al timone Amadeus, Carlo Conti, l’indimenticabile Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna, riuscendo a mantenere sempre alto l’interesse del pubblico per il programma ed entrando nelle case di milioni di italiani.

Il programma è realizzato all’interno dello Studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi (ex Dear) a Roma.