Alcuni manifestanti hanno interrotto per qualche istante la parata del Trooping the Colour del 2 giugno 2022 invadendo il Mall su cui stavano sfilando le forze armate britanniche. Il gruppetto composto da cinque giovani, uno dei quali con una corona di carta in testa, si è lanciata verso la banda delle Guardie reali, i Grenadier Guards, inseguito dalla Polizia che è riuscita a bloccarli rapidamente. Ciò non toglie che il momento ha destato non poca preoccupazione, trattandosi di uno degli eventi principali della Monarchia inglese e per di più in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, che si è aperto ufficialmente proprio con l’appuntamento del Trooping The Colour.

Protesters are carried away by police after interrupting the start of Trooping the Colour.#PlatinumJubilee latest: https://t.co/oEpDBmxlOz 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/34oWJBHR4P — Sky News (@SkyNews) June 2, 2022

Se la BBC ha rapidamente staccato per evitare che le immagini turbassero la festa, Sky News ha seguito più da vicino gli eventi legati a questa protesta, che è stata rivendicata poco dopo via social da un movimento animalista, gli Animal Rebels, che rivendicano i possedimenti reali. Un modo per avere visibilità e per annunciare nuove azioni, come quelle contro l’industria lattiero-casearia previste in estate.

BREAKING: Animal Rebels disrupt the Queen’s Platinum Jubilee celebrations demanding that Royal Land is Reclaimed. This summer, we’re taking bigger action against the Dairy industry than ever before, and we need you! Join our #PlantBasedFuture talk this Friday! Link in our Bio ⬆️ pic.twitter.com/7X9rxXqVOa — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) June 2, 2022

Al netto dei contenuti della protesta, il fatto che un gruppetto di persone sia riuscito a eludere il cordone di sicurezza e raggiungere la banda nel cuore della sfilata non lascia certo tranquilli gli inglesi e le Forze dell’ordine britanniche. Per fortuna l’atto di protesta non era finalizzato alla violenza e si è risolto rapidamente con il fermo dei manifestanti, ma l’impressione che potesse succedere qualcosa di più grave ovviamente resta. Il tutto mentre Londra riconquista in presenza uno dei suoi eventi di punta: vedere centinaia di migliaia di persone invadere il Mall e festeggiare il compleanno della Regina e i suoi 70 anni di regno (nel giorno del 69esimo anniversario della sua Incoronazione) ha riportato tutti a un’epoca pre-pandemia. Sembra quasi che il Covid-19 sia scomparso, nonostante proprio Elisabetta II abbia dovuto fronteggiarlo non molto tempo fa e Carlo stesso sia stato contagiato a inizio pandemia. Ma il clima oggi a Londra era quello di una vera e propria festa che continua fino al 5 giugno (e che potremo seguire in diretta anche noi con una programmazione dedicata su Rai 1, Real Time, Retequattro e Sky).