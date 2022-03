Condurre da casa ormai non è più una novità e questa sera per la prima volta ha fatto questa esperienza anche Giovanni Floris con DiMartedì. Il conduttore ha aperto la puntata collegandosi da una stanza di casa sua con dietro un’ampia libreria – diventato uno degli elementi scenografici più ricorrenti per le inquadrature casalinghe – spiegando poi subito le ragioni della sua assenza dallo studio:

Ho preso il Covid, me ne sono accorto oggi pomeriggio.

Lo studio di DiMartedì non è rimasto però sprovvisto di una guida e così Laura Gobbetti ha occupato uno dei tanti blocchi in legno che caratterizzano la scenografia del programma informativo di La7. La presenza della giornalista è sembrata almeno inizialmente piuttosto marginale e accessoria, fondamentale soprattutto a dare un’ulteriore garanzia che, qualora fosse dovuto saltare il collegamento con Giovanni Floris, il programma avrebbe potuto continuare tranquillamente ad andare in onda, senza alcun scompenso.

Da tempo però anche per i collegamenti da casa dei conduttori si è aperta ormai una nuova stagione rispetto alle chiamate Zoom utilizzate nei primi mesi della pandemia in tutti quei casi in cui si rendeva necessaria una conduzione da casa. Oggi, come visto in questo caso per Giovanni Floris con DiMartedì, si è in grado di allestire un collegamento di buona qualità, con mezzi messi a disposizione dall’azienda, come ribadito da Floris, anche in breve tempo, come testimoniato dallo stesso conduttore che ha rivelato di aver scoperto la propria positività al Covid-19 solo nel pomeriggio.

Qualcosa di analogo d’altra parte si era già osservato nelle scorse settimane per due programmi di Rete 4 come Quarta Repubblica e Quarto Grado, che sono stati entrambi condotti per un appuntamento dai rispettivi conduttori da casa, con collegamenti stabili e di buona definizione.