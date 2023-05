Un dato oggettivo è che da anni la Rai fatica (eufemismo) ad imporsi con un talk show politico di prima serata. Una crisi che risale più o meno dai tempi degli addii di Michele Santoro e di Giovanni Floris. L’unica eccezione è rappresentata da Cartabianca che presidia la fascia del martedì sera di Rai3 ormai dal 2017 tenendo botta.

Una costante di questi ultimi anni è la presenza di volti Rai nei programmi che fanno diretta concorrenza proprio alla trasmissione guidata da Bianca Berlinguer. Dopo le discusse ospitate di Sigfrido Ranucci, dirigente Rai e conduttore di Report, ieri sera ben quattro volti della tv pubblica erano ospiti di Floris su La7 a DiMartedì, principale competitor di Cartabianca insieme a Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete 4.

Nel dettaglio, si è trattato di Corrado Augias, grande protagonista del palinsesto di Rai3 di ieri e di oggi, attualmente impegnato con La gioia della musica (ogni giorno in onda alle 20.15 proprio sulla terza rete) e Rebus (la domenica alle 16.30 sempre su Rai3). A seguire Marco Varvello, corrispondente del servizio pubblico dal Regno Unito, e Incoronata Boccia, giornalista del TGR Sardegna e conduttrice di Weekly su Rai1.

Prima di mezzanotte è arrivata anche Barbara Gallavotti, divulgatrice scientifica e volto fisso di Floris, per il secondo anno consecutivo alla conduzione di Quinta dimensione, in onda proprio in queste settimane il sabato nella prima serata di Rai 3.

Precisato che immaginare nel 2023 una televisione con rigorosi confini aziendali è un limite senza senso, che le condizioni contrattuali variano di caso in caso e che la libertà di accettare gli inviti che si riceve è sacra e al netto del comprensibile fastidio che trapela dalle parti di Cartabianca, viene da chiedersi che senso abbia per un’azienda pubblica rinforzare puntualmente con i propri volti di punta una trasmissione che sfida ogni martedì l’unico talk show politico di prima serata della Rai.