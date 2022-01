Quarto Grado: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, positivi al Covid, in onda in sicurezza da casa (video)

Stasera, venerdì 14 gennaio 2022, dopo la pausa natalizia, è tornata in onda, in prima serata, su Rete 4, una nuova stagione di ‘Quarto Grado’. I due padroni di casa, Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero, risultati positivi al Covid-19, sono, però, riusciti ad andare in video in massima sicurezza dalle rispettive abitazioni:

Per fortuna, entrambi abbiamo fatto la terza dose, e, quindi, non abbiamo avuto ripercussioni pesanti. Volevamo essere con voi. Anche se siamo a casa. Io sono in collegamento dal mio terrazzo in sicurezza. Gli operatori che sono distanti nel terrazzo del vicino che gentilmente ci ha ospitato. Ero in bagno, mi sono dato, con un pizzico di vanità, una spruzzatina di profumo. Io sono solo per voi. Faremo una grande puntata.

Anche la collega ha voluto far sentire la propria voce ai telespettatori da casa:

Anche io sono collegata da casa. Sono asintomatica grazie alla terza dose del vaccino. Ci siamo come sempre. Vogliamo dare tutte le notizie.

Sarà una puntata particolare, ma neanche il #covid può fermare i nostri @GianluigiNuzzi e @AlessandraViero. Siamo in diretta su Rete4 con #Quartogrado pic.twitter.com/F95ffOWiOG — Quarto Grado (@QuartoGrado) January 14, 2022

Pochi minuti prima della messa in onda del programma, il giornalista ha affidato, ai propri social, un lungo messaggio ai propri followers per rassicurare i propri fan sulle sue condizioni di salute: