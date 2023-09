Giorgio Napolitano, funerali in diretta tv

I funerali del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si terranno martedì 26 settembre alle 11.30 alla Camera con una cerimonia laica. Una prima volta nella storia della Repubblica. Ricordiamo che Giorgio Napolitano è stato Presidente della Camera dal 1992 al 1994, negli anni del passaggio tra Prima e Seconda Repubblica.

I funerali si svolgeranno nell’Aula di Montecitorio al termine di due giorni di camera ardente, aperta oggi – domenica 24 settembre – dalle 10 del mattino alla presenza di Sergio Mattarella e di Ignazio La Russa e dalle 11 alle 18 aperta al pubblico, e poi aperta lunedì 25 dalle 10 alle 16. La camera ardente è stata allestita nella Sala Nassiriya del Senato.

Per seguire le esequie, sono previsti anche maxi-schermi in piazza del Parlamento per permettere al pubblico di assistere anche all’esterno di Montecitorio. Nel giorno dei funerali è stato dichiarato il lutto nazionale: bandiere nazionali ed europee saranno esposte a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero, oltre che su tutti i centri di produzione e le sedi della Rai.

I funerali di Napolitano in diretta tv

Come tutti i funerali di Stato, le esequie del Presidente emerito Napolitano saranno trasmesse in diretta su Rai 1. A seguire la cerimonia laica dall’Aula di Montecitorio ci sarà una edizione speciale del Tg1 in onda dalle (almeno) 11.25.

Gli ultimi funerali di Stato trasmessi in diretta tv su Rai 1 sono stati quelli di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno. Le esequie di stato per l’ex Premier si svolsero nel Duomo di Milano due giorni dopo la sua morte.