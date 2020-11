Un altro caso di positività al Covid in quel di Mediaset. Dopo Gerry Scotti e Picone, anche Giorgia Rossi è risultata positiva al tampone molecolare. Ad annunciarlo è la stessa giornalista sportiva con un post su Instagram. Queste le sue parole: “Purtroppo è toccato anche a me..positiva al Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica, ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando seguite le regole e state attenti. Vi abbraccio“.

Non è chiaro se la giornalista sia asintomatica oppure no, ma anche lei, come molti dei suoi colleghi, al momento si trova in isolamento nella sua abitazione. Finché il tampone non tornerà negativo, non potrà tornare negli studi di Cologno Monzese. Così, domenica 1 novembre, Giorgia Rossi non potrà essere in studio per condurre la puntata della trasmissione sportiva di Canale 5. Al momento non è stato comunicato chi prenderà il suo posto alla conduzione di “Pressing Serie A”. Molto probabilmente, però, ci sarà un giornalista di Mediaset.

Non è certo la prima volta che un conduttore è costretto a “cedere il testimone”. E’ successo recentemente a “Striscia la notizia” con Picone (sostituito a rotazione da alcuni inviati del programma), a “Detto Fatto” con Bianca Guaccero. Carlo Conti ha condotto “Tale e Quale” dalla sua abitazione, mentre Gerry Scotti ha interrotto le registrazioni delle nuove puntate delle sue trasmissioni.