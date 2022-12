Quarantadue minuti è durata la prima intervista televisiva di Giorgia Meloni in veste di Presidente del Consiglio, che ha scelto, come prevedibile, Porta a porta, la cui puntata speciale è stata collocata nell’access prime time, al posto de I soliti ignoti di Amadeus. Il riscontro Auditel è stato positivo, con 3.481.000 telespettatori di media e il 17,51% di share.

La preoccupazione numero uno di Giorgia Meloni è sembrata essere quella di apparire fortemente coerente con la Giorgia Meloni che negli ultimi anni è stata la leader dell’opposizione. In termini di linguaggio la leader di Fratelli d’Italia ha brillato per la solita chiarezza espositiva (ad un certo punto ha mostrato verso la telecamera un grafico), ostentando un atteggiamento sostanzialmente low profile, potendo godere di tempi di risposta molto ampi.

D’altronde il “direttore” Vespa è stato tutto tranne che incalzante, offrendo al Presidente del Consiglio la vetrina perfetta per raccontare – con alcuni passaggi all’insegna del populismo (“l’unica cosa che mi spaventa è deludere“) le intenzioni che hanno mosso e stanno muovendo il governo in queste prime fasi. Dopo un prologo molto generico sull’Italia del futuro (“non avevo idea di quanta voglia di Italia ci sia nel mondo“), l’intervista ha toccato gli argomenti caldi dell’attualità politica, ossia bollette, reddito di cittadinanza, decreto flussi, rapporti con la Francia, pagamenti con pos, Mes e Ucraina.

Nel complesso l’intervista è servita a consolidare l’immagine di leader affidabile e ragionevole (aggettivo usato parlando delle recenti frizioni col governo francese) della Presidente del Consiglio, che nelle prossime ore risponderà alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa di fine anno (trasmessa in diretta su Rai1, a partire dalle ore 11.15) organizzata dall’Ordine dei giornalisti, in programma per domani, giovedì 29 dicembre (il giorno in cui dovrebbe arrivare l’approvazione della legge di bilancio). In attesa di capire se la Meloni tornerà anche da Premier a frequentare le arene televisive dei talk show o se, come il suo predecessore Mario Draghi, opterà per sporadiche (e più comode) apparizioni televisive istituzionali, come quella della settimana scorsa a Porta a porta.