Anche Giorgia Meloni si fa conquistare da Fiorello: nel corso della puntata di Viva Rai 2 di oggi, lunedì 20 marzo, lo showman annuncia una incredibile imitatrice della Presidente del Consiglio conosciuta per caso a cena. Una ‘forza della natura’, anche lei di nome ‘Giorgia’, capace di fare una strepitosa imitazione della Premier. Fiorello, fresco come un quarto di pollo – per usare una espressione cara al conterraneo Camilleri/Montalbano – la chiama e le chiede un paio di cose, stile juke-box: la dichiarazione fatta venerdì 17 all’assemblea della CGIL sulla Ferragni (“Non sapevo che fosse un metalmeccanico“) e anche uno degli slogan più famosi della Premier, ovvero l’ormai celeberrimo “Io sono Giorgia, sono una donna…” etc.

“Eh, ma non posso farla uguale: quella strillava come una matta!”

risponde la voce dall’altra parte del filo. Voce perfettamente identica, ovviamente. E come fa notare Biggio, ‘l’imitatrice’ non esce mai dal personaggio.

Da qui ovviamente Fiorello si diverte: le chiede da che parte voti (“A sinistra“, risponde lei), se ha votato alle Primarie (“No, non ho votato“) e se sappia imitare anche la Schlein (“No, io so imitare solo la Meloni!“).

In effetti non ci vuole molto a capire che si tratta della vera Meloni, nonostante i tanti disclaimer che Biggio e Fiorello ripetono prima e dopo la telefonata: se non potevano esserci dubbi sull’identità dei due finanzieri che hanno ballato Cicale qualche giorno fa – evidentemente ballerini del corpo di ballo del programma – qui invece sembra davvero non possano esserci dubbi sull’identità della voce che si è prestata allo sfottò di Fiorello, collaborando e di fatto ‘avviando’ una possibile ‘partnershipì non tanto col programma in sé quanto – ça va sans dire – con Fiorello, cui davvero in Italia nessuno pare sappia dire di no.

“Giorgia, magari ti richiameremo qualche volta, eh”!

dice Fiore all’interlocutrice. “Quando volete!” risponde la ‘presunta’ Premier. Anche se sul fatto che sia lei, davvero ci sono pochi dubbi.

E così, in pochi minuti, la Premier si parodia e duetta col personaggio tv più amato e popolare d’Italia. Una perfetta operazione di comunicazione, di contatto col pubblico, volendo anche di ‘re-washing’ dopo i fatti di Cutro. Siamo sicuramente oltre Letta che presta la voce al Vaso degli Esteri in Propaganda Live, giusto per citare un altro caso di ‘voice’ usata in tv: all’epoca, peraltro, Letta non aveva incarichi politici, come richiede la ‘policy’ della trasmissione. Qui, invece, la Premier entra con l’arma della simpatia e dell’ironia nelle case degli italiani con la leggerezza del varietà quotidiano di Fiorello. E non è certo la prima volta che la politica entra nel glass di Viva Rai 2: nelle primissime puntate fu ospite Gualtieri, ‘padrone di casa’ dal momento che la struttura di Via Asiago ‘insiste’ sul territorio comunale e blocca il traffico di alcune vie per una ventina di minuti. Senza contare le varie interviste del ‘Belvo’ Franco Fagnano: tra le ultime presenze quella di Carlo Calenda, proprio nella puntata di oggi. Ma qui siamo ai vertici della politica nazionale: al di sopra della Premier Giorgia Meloni potremmo dire che La Russa non farebbe notizia, ma il Presidente Mattarella sì. E chissà che prima o poi…

E se non fosse la ‘vera’ Giorgia Meloni? Beh, sarebbe perfetta come sosia. Ma a questo punto lasciate che lo showbiz si impossessi della voce di questa perfetta imitatrice e fatecela conoscere, anche in video. Merita la ribalta… Ma l’impressione è che la ribalta già ce l’abbia. Intanto, per rivedere la puntata integrale non vi resta che andare su RaiPlay.