Enrico Letta segretario del PD? “Colpa di Propaganda Live…”

Il ‘Vaso degli Esteri’, ormai un’istituzione di Propaganda Live, si candida alla Segreteria del PD e il programma ‘perde’ un protagonista: Enrico Letta ha infatti sciolto la prognosi e si candida a subentrare a Nicola Zingaretti alla segreteria del Partito Democratico. Immediato arriva il commento, con intervista, a Propaganda Live.

“Chi me l’ha fatto fare? Beh, c’era da raccattare dei cocci… In fondo noi siamo vasi, ci occupiamo dei cocci dei nostri confratelli…”

scherza in collegamento dalla sua casa romana l’ex Premier, che ha lasciato per il momento Parigi – e la Sorbonne – per cercare di recuperare il recuperabile nel Partito Democratico. Il legame con il programma di La7 è ormai di lungo corso, visto che negli scorsi mesi Letta ha partecipato a Propaganda Live non solo nelle sue vesti ‘borghesi’, ma anche in quelle ‘segrete’ di ‘vaso degli Esteri’, ‘personaggio’ creato dagli autori del programma sulla scia di una ormai celeberrima foto che ritrae il (sempre) Ministro degli Esteri Luigi Di Maio accanto a un vaso in una inquadratura che rende predominante proprio l’elemento d’arredo. Da qui l’apertura di un profilo Twitter e poi ‘l’umanizzazione’ con la voce di Letta. Un insospettabile, insomma, alla corte di Bianchi & Co.

“Si può essere Segretario del PD e vaso degli Esteri? No!”

sentenzia Zoro che quindi mette in pausa il personaggio, o almeno dovrà pensare a una sostituzione, visto che il programma, per policy, non ospita politici in azione. Ma intanto chi gliel’ha fatto fare a Letta? La colpa è anche di Propaganda Live, dice:

“Forse proprio voi mi avete spinto…. da quando ho fatto quel selfie con Roberto Angelini c’è stata un’impennata…”.

Noi vi lasciamo all’estratto video tratto dalla puntata di venerdì 12 marzo 2021.