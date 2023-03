Viva Rai2, la Guardia di Finanza irrompe da Fiorello e balla “Cicale”

Se ci fosse un Oscar dedicato ad uno dei momenti più divertenti della nostra televisione, senza alcun dubbio fra le nomination (con fortissime probabilità di vincere quella statuetta) ci sarebbe lo sketch andato in onda nella puntata odierna di Viva Rai2. Oggi mercoledì 15 marzo 2023 nel corso della diretta dello show del mattino diretto e condotto da Fiorello si aggiravano fin dalle prime luci dell’alba due finanzieri, che passeggiando per via Asiago guardavano, anzi scrutavano, le persone che erano lì per vedere la puntata dello show del mattino di Rai2 (disponibile anche su Rai play e stasera in terza serata su Rai1).

Fiorello domandava al pubblico presente e agli avventori del Glass box da cui si trasmette il programma (compresa l’ospite del giorno Francesca Michielin) se avessero pagato le tasse vista la presenza di due rappresentanti della Guardia di Finanza. Poi ad un certo punto della puntata di oggi di Viva Rai2 ecco che i due finanzieri si fermano davanti al Glass box, proprio di fronte a Fiorello e qui parte lo sketch, i due iniziano a ballare la coreografia di Franco Miseria di “Cicale” con in sottofondo la canzone originale cantata da Heather Parisi, sigla dello spettacolo di Rai1 abbinato alla Lotteria Italia Fantastico 2, andato in onda nel 1981.

Il riferimento, evidente, è a quanto successo al termine della registrazione dell’intervista a Heather Parisi nell’ultima puntata del varietà di Rai2 “Belve” e raccontato sui social network da Lucio Presta, quando -come scritto dal celebre agente sul suo profilo Twitter- “un ufficiale giudiziario assistito dalla forza pubblica ha effettuato il pignoramento a persona fisica (Heather Parisi) presso gli studi, a fine registrazione“.

Adesso senza entrare nel caso giudiziario, questa non è la sede, ci piace segnalare lo sketch odierno di Fiorello a Viva Rai2, uno dei pochi artisti italiani, se non l’unico forse, che riesce a dare un tono leggero a cose anche “pesanti” come quella che è stata la causa scatenante di questa gag di oggi. Fiorello e Viva Rai2 ha fatto centro di nuovo e qui di seguito avete la possibilità di seguire questa scenetta, che ha reso, ancora una volta, più leggero e divertente il risveglio degli italiani davanti alla televisione stamattina.