Tutto pronto per Giffoni 2o21, anche ‘noto’ come #Giffoni50Plus a indicare il raggiungimento della 51esima edizione ma la voglia di festeggiare degnamente l’edizione numero 50 dopo un’edizione, quella del 2020, ‘ridotta’ – si fa per dire – dall’emergenza Covid. Il GFF 2021 andrà in scena dal 21 al 31 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, con 3000 giurati in presenza tra i 4 e gli ‘anta’ anni (tra protocolli Covid sempre attivi) e 2000 in collegamento da 26 hub in giro per l’Italia e all’estero. Come vuole la tradizione, il Giffoni Film Festival (o meglio Giffoni Opportunity) dà molto spazio alla serialità tv e agli ospiti del piccolo schermo, tra incontri con i giurati e anteprime per loro e per la stampa.

Giffoni 2021, gli ospiti tv

Di certo se c’è un incontro che gli amanti della tv non dovrebbero perdere è quello previsto per il 22 luglio con Valerio Lundini, Emanuela Fanelli e Giovanni Benincasa, praticamente il meglio (o quasi) che la stagione tv 2020-21 abbia presentato al pubblico. Presente, e amico di Giffoni, anche Salvatore Esposito, presente più in veste di scrittore de Lo sciamano che in quelle di Genny Savastano, personaggio ormai prossimo alla fine con l’ultima stagione di Gomorra – La serie, da novembre su Sky. Tra gli ospiti televisivi da non perdere anche Mara Venier, sempre che riesca a superare la (comprensibile) preoccupazione per la situazione epidemiologica. Ma nel programma del Festival (giorno per giorno sul sito ufficiali) sono tanti i volti televisivi (non solo cinematografici) pronti a raccontarsi ai jurors e alla stampa, da Paolo Calabresi e Carolina Crescentini (per noi Boris nel cuore) a Giusy Buscemi, volto di Un passo dal cielo – I guardiani e prossimamente in DOC – Nelle tue mani, Valentina Bellè, dai Medici a Romulus e anche nella seconda stagione di Volevo fare la rockstar insieme a Sara Lazzaro, anche lei tra gli ospiti. Rinfrancato dal successo di LOL, arriva a Giffoni anche Lillo Petrolo, che non incrocia però il suo compagno di avventura Ciro Priello, ospite al Festival con i colleghi di The Jackal. Ma vi lasciamo consultare il programma di Giffoni 2021 giorno per giorno.

Giffoni50Plus, le anteprime seriali

Giffoni resta un’occasione per presentare film e serie tv in anteprima al pubblico, attento e preparato, dei giurati: tra puntate in anteprima e clip esclusive, le reti televisive ‘saggiano’ le reazioni dei ragazzi, oltre a cercare occasioni per discutere dei temi in oggetto con i ragazzi.

Tra le anteprime, partiamo con la prima puntata da Luce dei tuoi occhi, serie prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa, con Anna Valle protagonista, che andrà in onda su Canale 5 da settembre e che viene presentata a Giffoni il 27 luglio. A introdurla ai giurati proprio la protagonista, Anna Valle, che interpreta Emma Conti, famosa étoile internazionale che ha lasciato la sua Vicenza da ragazza per provare a dimenticare la morte di Alice, la bambina avuta da Davide, il grande amore della sua giovinezza. Sedici anni, una lettera anonima riapre la vecchia ferita: la bambina che credeva morta sarebbe invece viva, vivrebbe a Vicenza e sarebbe una ballerina a propria volta. Da qui parte la ricerca della sua Alice.

Decusamente più targettizzati gli appuntamenti targati Rainbow, in programma il 24 luglio quando saranno trasmessi in anteprima mondiale alcuni episodi delle nuove produzioni in onda su Rai Yoyo a partire dal prossimo autunno, ovvero Pinocchio and Friends e Summer & Todd – L’allegra fattoria. Dedicati ai più piccoli anche le pillole di Spongebob, l’icona di Nickelodeon (Sky, 605), dedicate alla salvaguardia degli oceani e le prime due puntate inedite della terza stagione di Cavaliere per caso, in onda su Super! (DTT, 47; Sky, 625) dal prossimo ottobre.

Giffoni 2021, come seguirlo in tv

Anche in occasione della 51esima edizione, Sky Cinema Family propone per tutta la durata del festival – ogni giorno in preserale e in maratona sabato 31 luglio – i film premiati e presentati nelle precedenti edizioni sotto il titolo di Family Film Festival. Tra le pellicole selezionate LA CASA DEL COCCODRILLO, vincitore nel 2012 per la sezione Elements +10, PAPER PLANES – AI CONFINI DEL CIELO presentato nel 2015 sempre ai juror di +10 e, dall’edizione 2021, IL MIO AMICO ALEXIS, la commedia di formazione con la star del calcio Alexis Sanchez.

Anche Mediaset, da oltre 20 anni al fianco del Festival, trasmette film vincitori del GFF e copre l’evento con servizi e finestre dedicate. La programmazione a tema inizia il 21 luglio, alle 16:30 su Canale 5, con il film ZOO – UN AMICO DA SALVARE, vincitore del Gryphon Award 2018 per la sezione Elements +10.