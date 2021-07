Un’amicizia, che forse non è più tale, ed un ritorno che cambierà tutto: sembrano essere queste le premesse di Gomorra 5, ultima ed attesissima stagione della serie tv Sky diventata un fenomeno non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, dove è stata distribuita in più di 190 Paesi. L’appuntamento per i nuovi episodi è per novembre 2021, su Sky e su Now.

Proprio Sky, in queste ore, ha rilasciato il primo teaser della nuova stagione: trenta secondi che in realtà rivelano poco dei nuovi episodi (scritto da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, con Gianluca Leoncini e Valerio Cilio), ma ci mostrano riunita la coppia della serie formata da Salvatore Esposito e Marco D’Amore, interpreti rispettivamente di Genny e Ciro.

“Ho fatto un brutto sogno”, dice Genny, “i morti tornavano e mi trascinavano con loro sotto terra”. Il riferimento non può non essere a Ciro, creduto morto nel finale della terza stagione e che, come rivelato da “L’Immortale”, film-ponte tra la quarta e la quinta stagione, è incredibilmente sopravvissuto e spostatosi in Lettonia.

Le foto di Gomorra 5, l'ultima stagione della serie di Sky Guarda le altre 8 fotografie → Le immagini del teaser rivelano poco altro, così come la sinossi ufficiale fornita da Sky resta vaga: quel che sappiamo è che dopo lo scontro tra i Levante e Patrizia (Cristiana Dell’Anna) Napoli è in macerie. Genny è costretto a tornare in campo, ma dal bunker in cui si è rifugiato per scappare dalla Polizia e, soprattutto, lontano da Azzurra (Ivana Lotito) e Pietrino. Ma la scoperta che Ciro è ancora vivo cambia le carte in tavola. Rivedremo, oltre ai personaggi sopra citati, anche Enzo Sangue Blu (Arturo Muselli).

Girati tra Napoli e Riga, i dieci episodi di Gomorra 5 vedranno D’Amore non solo protagonista del cast, ma anche dietro la macchina da presa come regista di sei episodi (i primi cinque ed il nono), mentre Claudio Cupellini -presente sul set fin dalla prima stagione- ha diretto il sesto, settimo, ottavo e decimo episodio. Entrambi sono supervisori artistici.