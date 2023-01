Diciamolo con una canzone: Tutto in un abbraccio

L’addio ad un campione di vita e di sport, Gianluca Vialli. I silenzi, le parole, i gesti, tutto in un abbraccio.

Ma perché di tanti proprio questo stesso posto

Dove ci trovammo tardi e ci lasciamo troppo presto

Che facciamo abbiamo chiesto e solo il vento ci ha risposto

Tanto la sua musica va avanti pure senza testo

E ammazziamo il tempo e ammazza noi quel tempo indietro

E il sole taglia il mare e il nostro amore in due come un aratro

E finiamo tutta questa strada metro dopo metro

Perché dietro a un gran finale serve sempre un bel teatro

E la canzone degli amori infelici

L’ultima occasione per attori e attrici

Io non lo so perché ma è un po’ buffo

Stare io e te su un crepaccio

Quasi come ad aspettare il tuffo

E buttare lì a casaccio un che di diverso

Uno scherzo sì

Come fossi io il tuo pagliaccio

Cercare qui

Dentro ad un setaccio ciò che è perso

O almeno poi

Tutto quello che sta in un abbraccio

Fra di noi

E non ci resta

Che dipingere la scena con l’ultimo sguardo

Come mettersi di schiena a quel falsario del ricordo

Quanto abbiamo corso insieme per tagliare già il traguardo

Tanto vincitori o vinti ci stringiamo in un accordo

Se non siamo più come ci siamo amati

E non sapremo mai quel che saremmo stati

Io non lo so com’è ma è successo

Mentre prendo te col tuo braccio

Con lo stesso impaccio allora e adesso

Non so dire no uno straccio in più di parola

Una sola no

Sulle labbra dure di ghiaccio

Morire un po’

Come avessi un laccio sulla gola

Ma tanto poi

Tutto il resto è tutto in un abbraccio

Tra di noi

Ciao Gianluca.