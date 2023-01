Gianluca Vialli, il ricordo in tv: speciali e omaggi nel giorno della scomparsa

Gianluca Vialli è scomparso questa mattina, 6 gennaio 2023, e la notizia è piombata nel giorno festivo addolorando tutti. Aveva 58 anni e le sue condizioni di salute si erano aggravate, tanto da spingerlo a lasciare l’incarico di Capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio e di annunciarlo con un post sui social. Poco prima di Natale, poi, la notizia di un suo peggioramento, con la partenza dell’anziana madre per Londra, dove era ricoverato. Oggi la notizia, che ha scatenato una vera e propria ondata di cordoglio e di affetto, manifestata anche sui social.

Vialli ha parlato più volte in tv della sua malattia, anche della sua paura di morire: una schiettezza che ha colpito ed emozionato, almeno quanto l’abbraccio con l’amico Mancini sul prato di Wembley alla vittoria di Euro 2020.

Addio a Vialli, le variazioni di palinsesto

Diversi gli spazi annunciati dalle tv per ricordare Gianluca Vialli: tra gli appuntamenti speciali, una puntata dedicata di A tutto calcio, a cura di Rai Sport, in onda in diretta su Rai 2 questa sera – 6 gennaio 2023 – a partire dalle 23.00. Sempre su Rai 2 prevista in access prime time una puntata speciale di Tg2 Post. Rai 2 cambia anche il prime time di sabato 7 gennaio, trasmettendo il doc La bella stagione, in cui Vialli e Mancini ripercorrono la stagione dello scudetto della Sampdoria del 1991.

La Vita in Diretta dedica a Vialli la copertina: previsti collegamenti con il corrispondente Rai da Londra, Marco Varvello, oltre a servizi dedicati e a un approfondimento con Ivan Zazzaroni e Paola Ferrari in studio e Alba Parietti e Adriano Panatta in collegamento.

Tra gli omaggi extratv, il minuto di silenzio disposto dalla Figc da osservare prima di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel prossimo fine settimana.

Il ricordo dei personaggi tv

Tanti i messaggi pubblicati a caldo sui social da tanti personaggi televisivi che, a vario titolo, hanno ammirato, apprezzato, lavorato con Vialli negli anni.

C’è poi un reel pubblicato da Amadeus, che lo ricorda nello speciale per gli Europei 2020. Tanti altri ne stanno arrivando, che si aggiungono ovviamente ai messaggi di cordoglio del mondo del calcio, sia delle squadre che lo hanno avuto in campo o come allenatore, sia degli avversari.