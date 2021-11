La Rai ricorda Giampiero Galeazzi: gli speciali in tv

Nel giorno della scomparsa, la Rai allestisce una programmazione speciale per ricordare Giampiero Galeazzi e celebrare il suo stile innovativo nel racconto dello sport.

I primi a ricordarlo sono stati Le Storie di Presente e Passato, Oggi è un altro giorno, La Vita in Diretta, ma un momento speciale è previsto nel pre e post partita Italia – Svizzera, match di qualificazione ai mondiali del Qatar 2022 in onda su Rai 1 dalle 20.30 su Rai1; sempre l’Ammiraglia Rai prevede subito dopo la partita uno speciale Techetechetè in onda alle 23, seguito da Testimoni e Protagonisti: Giampiero Galeazzi.

Anche Rai 2 ha ricordato Galeazzi nel daytime con Ore 14 e anche la seconda rete ricorderà il giornalista prima e dopo il match di qualificazione agli Europei 2022 Eire – Italia Under 21 in onda alle 18:15. Altro appuntamento alle 23.00, con un ricordo nello speciale per il post partita della nazionale maggiore nella rubrica sportiva curata da Rai Sport.

Tra i momenti da non perdere la puntata di Blob, in onda alle 20 su Rai 3, mentre Rai Sport (DTT, 57) ha predisposto dalle 17.40 alle 20.30 andrà in onda una pagina interamente dedicata a lui con materiali di repertorio, telecronache e interviste che lo hanno visto protagonista.

L’omaggio continua domani, sabato 13 novembre, con spazi nei programmi a striscia, ma soprattutto con un’intera puntata di Dribbling in onda alle 18.25 su Rai2 con uno Speciale Blob alle 20.00 e Le parole per dirlo, in onda alle 20.20, sempre su Rai3.

Non può mancare il ricordo di Mara Venier a Domenica In domenica 14 novembre cosìm come un omaggio nella Domenica Sportiva, su Rai2 alle 23.35.

Tanti gli estratti disponibili su RaiPlay: tra questi anche l’indimenticabile telecronaca dell’Oro dei fratelli Abbagnale alle Olimpiadi di Seoul del 1988.

Infine, Radio Techetè propone venerdì 12 (alle 16.45 e 22.45) ed in replica sabato (alle 9 e 18) una selezione delle interviste a Diego Armando Maradona, Nicola Pietrangeli, Gianni Agnelli, Adriano Panatta e alcune cronache degli eventi sportivi da lui seguiti per la Rai, dalla Coppa Davis ai Mondiali di Canottaggio per arrivare ai grandi momenti del Campionato di Serie A. Ed è forse questo il documento più importante da riascoltare per ricordare Giampiero Galeazzi e apprezzarne stile e professionalità.