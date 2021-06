Giammarco Sicuro finalmente ce l’ha fatta ad esordire ad Unomattina Estate: nella puntata di oggi, infatti, nell’ultimo blocco di puntata Barbara Capponi, che lunedì e martedì ha guidato il programma in solitaria, ha accolto il suo compagno, fino ad ora rimasto a casa in attesa di un tampone negativo che gli permettesse di entrare negli studi Rai di Saxa Rubra.

Un mese difficile quello vissuto da Sicuro, come raccontato dallo stesso giornalista in un post Instagram: se infatti prima l’inviato del Tg2 ha dovuto affrontare la malattia con i dolori portati dal Covid-19, in un secondo momento si è trovato a fronteggiare la continua positività rilevata dai tamponi eseguiti per poter andare a lavorare in Rai invece di doverlo continuare a fare da remoto.

Un esordio da telespettatore, come giustamente scritto dalla nostra Giorgia Iovane due giorni fa, per Giammarco Sicuro, che però oggi, con un tampone negativo ottenuto dopo una lunga agonia, è riuscito finalmente a raggiungere la collega. Sicuro però non ha esordito dal primo minuto, anzi è arrivato solo alla fine dell’appuntamento odierno, dopo il rientro in studio in seguito all’edizione flash del Tg1 delle 9:30 e alla successiva edizione del Tg Parlamento.

Barbara Capponi l’ha accolto con queste parole:

Una sorpresa, un momento che tutti noi aspettavamo con grande ansia e io contavo i minuti e finalmente in questo studio bellissimo e straordinario è arrivato lui, Giammarco Sicuro.

“Potessi ti abbraccerei” esordisce il giornalista, che poi, visibilmente emozionato, prosegue:

È veramente un onore conoscere questo studio, questo programma e questa sigla che mi ha accompagnato fin da piccolo. È molto emozionante essere qui con te.

Per Sicuro quindi un esordio “dimezzato”, in vista della puntata di domani, che segnerà il suo vero e proprio debutto alla conduzione di Unomattina estate, un’importante occasione professionale per lui, che lo ha portato addirittura a rinunciare a seguire le Olimpiadi di Tokyo da inviato, come ci ha raccontato.