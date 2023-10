Non ha chiesto il falò di confronto, ha chiuso la storia immediatamente dopo aver visto i filmati. Non è una puntata di Temptation Island, è la scelta di Giorgia Meloni, che questa mattina via social ha comunicato la fine della relazione con Andrea Giambruno, il giornalista di Mediaset beccato da Striscia la notizia in alcuni fuori onda particolarmente imbarazzanti. Una decisione che fa impennare il gradimento popolare della Premier, finita suo malgrado nel ruolo della donna ferita che pubblicamente offre una reazione semplicemente impeccabile.

Giorgia Meloni e gli incroci con Mediaset

Ancora una volta la vita privata della Premier si incrocia con le vicende televisive di Mediaset, azienda di proprietà della famiglia Berlusconi, che, anche dopo la scomparsa di Silvio, è rimasta il punto di riferimento di Forza Italia, partito che a tutti gli effetti governa con Meloni.

Oltre dieci anni fa l’incontro con il futuro compagno e padre della figlia, proprio negli studi del Biscione, dove lui lavorava come autore di Mattino Cinque (ai tempi fu assunto da Mediaset grazie al direttore di Videonews Claudio Brachino, come svelato a TvBlog di recente). Nell’ottobre del 2022 il famoso “non sono ricattabile” pronunciato con fermezza dalla Meloni nelle ore calde dello scontro con il Cavaliere per il no alla Ronzulli ministra.

Il clamoroso caso Giambruno – con evidenti ma ancora non approfondite letture di natura politica – chiude una settimana folle dal punto di vista televisivo, caratterizzata dalla discussa presenza di Fabrizio Corona ad Avanti popolo su Rai3 (arriverà a breve il bis?).

Così, ad un passo dal 2024, in un ecosistema mediale sempre più stravolto dalla presenza delle ingombranti e ricche piattaforme di streaming, un servizio di Striscia la notizia diventa un caso politico e spinge la Presidente del Consiglio a prendere una posizione pubblica su una delicata questione privata, mentre Fabrizio Corona – lautamente pagato dalla Rai – destabilizza il mondo dell’informazione.

Giambruno non aiuta gli ascolti di Striscia la notizia

La clamorosa eco mediatica dei fuori onda di Giambruno non sembra aver aiutato gli ascolti di Striscia la notizia: non soltanto ha perso nettamente la sfida a distanza con Affari tuoi (come accade ogni sera), ma nella puntata di giovedì ha fatto il 14,85% di share, ossia un punto percentuale in meno rispetto alla sera precedente (15,89%), quando era stato trasmesso il primo fuorionda. Anche in termini di teste, il tg satirico di Antonio Ricci da mercoledì a giovedì ha perso oltre 200 mila telespettatori. Per l’appuntamento di stasera (si tornerà a parlare del caso Giambruno, ma molto probabilmente non saranno mandati in onda documenti inediti) è pronosticabile una lieve crescita.