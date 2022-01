Lingua tagliente e opinioni spesso ficcanti. Abbiamo imparato a conoscere bene Sonia Bruganelli nel suo ruolo di opinionista al GF VIP. Divisiva nella casa, non si è mai fatta troppi scrupoli nel dire la sua opinione, anche sui social (dove spesso e volentieri volano frecciate con la sua collega – e forse, non amica – Adriana Volpe, come accaduto anche ultimamente). Sul suo profilo Instagram seguito da 721.000 followers ha dato spazio alle domande di chi ha seguito una diretta avvenuta ore fa.

In risposta a chi le ha chiesto se Lulù ha buone chances per arrivare fino in fondo a questa sesta edizione del reality show e vincerlo, Sonia è lapidaria. Queste le parole riportate dal sito Isa e Chia:

Non penso che Lulù potrà mai vincere il GF VIP perché, secondo me, Lulù ora ha Manuel dentro, io credo che si vedano le personalità quando sono sole, abbiamo visto Manuel cambiare tanto quando è andato via Aldo, che era un punto di riferimento, abbiamo visto Soleil avere un momento di crisi importante quando è andato via Alex, che è un altro punto di riferimento.

E ancora:

Ci sono persone che possono piacere o non piacere ma comunque hanno carisma, hanno forza, e danno forza agli altri, quindi, ad esempio, abbiamo visto un po’ tutto il gruppo di Raffaella patire quando è uscita Raffaella (Fico, ndr), che è un’altra donna con forte personalità, per cui io credo che Lulù, quando uscirà Manuel che per lei è, col fatto che è la sua conquista, è un trofeo che lei porta con sé e questo Manuel se lo sta facendo fare, e questo è il motivo per cui fossi un genitore di Manuel un pochino mi darebbe fastidio…

Per Sonia sarebbe curioso vedere la Principessa Selassiè senza Manuel e Jessica…

Perché diciamo che Lulù ha avuto prima due bei salvagente, diciamo che fare il Grande Fratello con dei complici è più facile.

Cambiando situazione, Soleil Sorge dopo l’ingresso di Delia Duran (moglie di Alex Belli) ha legato fortemente con Manila Nazzaro. L’amicizia ha lasciato l’influencer senza parole che, dopo un primo battibecco nella scorsa puntata in prima serata, ha deciso di allontanarsi dall’ex Miss Italia. La Bruganelli dice la sua:

Il credo che fatto che lei (Manila) abbia parlato così tanto con Delia non sia figlio di una volontà di distaccamento da Soleil, ma perché è più forte di lei, lei ha voglia di stare dentro le cose che succedono, di sapere tutto di tutti, di inciuciare e quindi è stato più forte di lei, capire e vedere se poteva essere lei quella a farle riappacificare, e quindi questo è stato più forte di quello che poteva essere l’effetto su Soleil.

I rapporti gelati tra Manila e Soleil, così come il nuovo capitolo del triangolo Soleil/Delia/Alex saranno al centro della trentaseiesima puntata in onda stasera.