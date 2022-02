Da settimane Nathaly Caldonazzo non è vista di buon occhio da alcuni degli inquilini della casa del GF VIP. Tra le sue principali accusatrici c’è sicuramente Jessica Selassiè che non ha fatto segreto della sua antipatia nei suoi confronti. Nathaly ha cercato di allacciare un rapporto con la ragazza soprattutto per averla aiutata nella situazione con Barù: “Le ho dato dei consigli, mi dispiace molto perché è una ragazza intelligente”.

Nathaly per Barù: “Umanamente mi dà una sensazione di dispiacere mista a delusione, è una persona che non mi ha dato nulla. Che cosa ti ho fatto? Perché devo stare alla gogna”

Barù: “Hai delle parole molto forti che usi contro di tutti. A me non me ne può fregare di meno di te. Io sto bene, tu stai bene. Siamo due mondi completamente diversi“.

Secondo Lulù Selassiè a Nathaly Caldonazzo è gelosa del rapporto che Jessica ha con Barù, Nathaly smentisce immediatamente. A difenderla c’è Delia che pensa sia una persona “Stupenda“:

Non è una persona che fa il lavaggio del cervello. Non mi sento condizionata da lei. Mi è stata vicino nei momenti di debolezza.

Nathaly va al contrattacco: “Lulù sei solo una falsa“. Alfonso Signorini invita al confronto pacifico ma diretto tra lei e le sorelle Selassiè, ma la Caldonazzo non sembra essere propensa al dialogo.

Le accuse a Nathaly sulle frasi che avrebbe detto rivolte da Lulù: il conduttore apre e chiude la parentesi frettolosamente per non parlare più di un fatto esploso – tra l’altro – alla fine della puntata trasmessa giovedì scorso: “Tutto il materiale è stato ricontrollato, nulla è rimasto inespresso“. I fatti sono due e sono stati distinti:

Riguardo la presunta frase di Nathaly a sfondo razziale è evidente che si tratta di un’espressione volgare, infelice ma non c’è da parte di Nathaly ma non c’è stata nessuna volontà di offendere. Mentre la seconda frase “quella sugli zingari” che sarebbe stata rivolta a Jessica e vi confermo che l’unico momento in cui viene pronunciata quella parola davanti alle telecamere è quello che vi abbiamo fatto vedere giovedì scorso.

Alessandro Basciano non è d’accordo con ciò che ha riportato il conduttore (a nome della produzione) e attacca Nathaly per aver detto una presunta frase particolarmente pesante, lei non ci sta e afferma: “Giuro su mia figlia“. I conti non si sono ancora risolti: “A me non interessa – conclude Nathaly – se dovessi rimanere potrei fare tutto il GF vip da sola in un angolo“.