Dall’entrata di Delia Duran nella casa del GF VIP diversi giorni fa, l’affaire tra Soleil Sorge e Alex Belli ha ripreso quota con tanto di nuovi risvolti. Nella puntata di venerdì 21 gennaio 2022 saranno portate alla luce tutte le novità, ma nel frattempo i vipponi in questi giorni si stanno facendo un’idea soprattutto su un dubbio rimasto irrisolto: cosa è successo davvero sotto le coperte tra l’influencer milanese e l’attore?

Durante una conversazione notturna tra gli inquilini è sorta una divisione netta tra chi pensa che Alex e Soleil siano semplicemente amici come Manila Nazzaro, o chi come Kabir Bedi – solitamente più superpartes – ha un’idea totalmente diversa: “Non è la verità“. E’ ovvio che anche loro vorrebbero capirne di più: “Fino a quando loro non si diranno la verità lei giustamente è appesa e anche questo è un dettaglio” dice Manila. La segue Barù: “Quale verità? Ma lei ci ha detto che sa la verità” e Manila gli risponde: “Lui ha detto che Delia ha accettato la situazione con Soleil. E sì, lo so che lei ha detto che la conosce, l’ha raccontata anche a me”.

Nathaly Caldonazzo sembra essere certa: “Ma voglio dire… lo sa tutta Italia” e ne è certa anche Sophie Codegoni. Lo scambio di battute continua e Alessandro Basciano, davanti ai ragazzi che continuano a parlare, si lascia scappare una battuta: “Preliminari artistici“. Quindi Manila prova a chiudere il discorso e passare oltre: “Al di là di questo loro non hanno mai ammesso nulla, dicendo che è solo amicizia”, ma a rilanciare il mistero ci pensa Sophie che, convinta, dice: “Non lo nega, fa finta di niente e non ha mai detto che non è successo”.

ah ma quindi sapevano tutti che hanno fatto preliminari artistici alex e soleil 👁👄👁 #GFVIP pic.twitter.com/TON41pw5nK — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) January 21, 2022

La prima a non essere sicura di ciò che è avvenuta quella notte è Delia Duran che, intanto, è alla ricerca della verità. In confessionale la modella ha ribadito: