Manuel Bortuzzo, uscito dal gioco del Grande Fratello VIP nella puntata di lunedì scorso – dopo lunghe riflessioni – ha lasciato un pezzo di cuore nella casa: parliamo chiaramente della sua fidanzata Lulù Selassiè. Manuel ha fatto ritorno in famiglia in modo molto singolare ritrovandosi una porta rossa molto simile a quella della casa più spiata d’Italia.

A Lucrezia è stata una dolce sorpresa: “Secondo te chi è che vuole salutarti?” chiede Alfonso Signorini “Il mio amore” risponde lei. Lulù quindi riesce a parlare con Manuel: “Mi manchi! Ti guardo sempre, guardo tutto quello che fai. Mi addormento con te, lascio la tv accesa. E poi sai una cosa? Mi sto vedendo con tua sorella Clarissa“.

Lulù: “Mi senti e mi vedi quando ti saluto?”

Manuel: “Assolutamente sì! Sono sempre con te, a qualsiasi ora”

Lulù: “Quando lui non c’è si trova un po’ di tristezza. Lui è unico, forse l’unica che può dormire con me (ora che non c’è lui) è Jessica ma non è la stessa cosa. Mi sveglio e penso sempre a lui, penso alle coccole che mi faceva perché sono molto difficile da svegliare”

Manuel: “Non sto dormendo in questi giorni, era migliore il risveglio con lei. Tornerei in casa solo per lei“.

In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Manuel si mostra a casa della principessa mentre accarezza il cagnolino di Lulù chiamato Alizèe.

Ospite domenica 30 gennaio a Verissimo, Manuel Bortuzzo ha parlato dell’amore con Lulù Selassiè. Dalle anticipazioni emerse, Manuel ha affermato: