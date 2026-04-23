GF Vip, Amici, Battiti Live: la TV di aprile è un cantiere. E l’appuntamento fisso non esiste più

C’è stato un tempo in cui il palinsesto televisivo italiano funzionava come un orologio. Il lunedì c’era una cosa – storicamente è stato per anni la sera del grande cinema su Rai Uno – il venerdì un’altra, il sabato sera era quello del grande varietà.

Il pubblico non decideva quando guardare che cosa — guardava ciò che andava in onda, e il programma andava in onda sempre lo stesso giorno alla stessa ora. A volte per anni. Questo aveva un nome: appuntamento, era l’era della fidelizzazione più estrema. E l’appuntamento era la base su cui si costruiva il rapporto tra un programma e il suo pubblico.

Ma questo aprile 2026 dimostra una storia completamente diversa che si allinea a quella che sta diventando una trasformazione sempre più evidente dei canali generalisti, anche di quelli più tradizionali.

Il catalogo degli spostamenti

L’undicesima puntata del GF Vip non è andata in onda martedì 21 aprile. Ma ieri, mercoledì 22, spostata di 24 ore per evitare la sovrapposizione con la semifinale di Coppa Italia Inter-Como su Canale 5. Non è la prima volta in questa stagione: a fine marzo il reality aveva già saltato il martedì per Bosnia-Italia, partita che in onda sulla Rai, avrebbe potuto portare gli azzurri ai Mondiali — e non ci ha portati. Una concorrenza troppo esponenziale e prolungata, tant’è che la sfida si è conclusa ai rigori per permettersi il rischio di una concomitanza così ingombrante.

Dall’inizio di maggio il GF Vip perderà anche il venerdì per cedere spazio a Forbidden Fruit, e tornerà a un solo appuntamento settimanale. La finale, originariamente prevista il 5 maggio, è slittata al 19 guadagnando altre due settimane nella speranza che gli ascolti mantengano la tendenza al rialzo delle ultime settimane.

Dal canto suo anche Amici ha perso l’esclusiva del sabato sera. Canzonissima si chiude il 25 aprile, ma per cinque settimane ha tenuto la Rai in competizione su uno slot che Mediaset considerava blindato. Il talent di Maria De Filippi ha vinto ogni puntata, ma con numeri che non aveva mai visto così bassi nella fase del serale.

Battiti Live, il programma musicale estivo di Mediaset, è già in preparazione anticipata rispetto agli anni scorsi, con una collocazione che inizia a invadere la primavera invece di aspettare l’estate, come da tradizione consolidata per anni.

Perché succede

La risposta breve sul perché di queste transizioni è che il palinsesto rigido era un prodotto di un’epoca in cui la televisione era l’unica opzione. Se volevi vedere qualcosa, dovevi essere lì in quel momento. Il VHS prima, il digitale poi, lo streaming infine hanno progressivamente smontato questa necessità. Oggi il pubblico può vedere quasi tutto quando vuole, e la televisione lineare deve competere non solo con le altre reti ma con la libertà di scelta totale che le piattaforme offrono.

In questo contesto, uno spostamento di 24 ore per evitare la Coppa Italia non è un problema organizzativo, soprattutto se viene accompagnato da un massiccio battage pubblicitario con promo e reel — è una risposta razionale alla frammentazione. Se il pubblico può recuperare la puntata in streaming il giorno dopo, non c’è motivo di perdere share contro una partita importante. Il danno reale è di immagine: ogni spostamento erode la percezione del programma come appuntamento fisso e lo avvicina alla logica del contenuto disponibile on demand.

Palinsesto, cosa resta

Ci sono ancora programmi che resistono alla logica dello spostamento. Affari Tuoi va in onda ogni sera alle 20.35 dopo il TG1 e il rituale è diventato parte dell’abitudine quotidiana di milioni di persone — cambiarlo sarebbe più costoso che difenderlo. Domenica In è domenicale per definizione e inizia da sempre alle 14. Così come Sanremo è intoccabile nella sua collocazione.

Ma sono eccezioni. Per tutto il resto, il palinsesto è diventato una struttura mobile, negoziata settimana per settimana con il calcio, con le piattaforme, con l’attenzione di un pubblico che non aspetta più nessuno. L’appuntamento fisso non è scomparso — ma è diventato un privilegio riservato ai programmi abbastanza forti da imporlo. Gli altri si adattano.