C’era qualcosa in sospeso per Miriana Trevisan e Biagio d’Anelli, un appuntamento irrinunciabile che finalmente si è potuto avverare nella trentanovesima puntata del Grande Fratello VIP. Circa tre settimane fa Alfonso Signorini riservò una sorpresa per la showgirl facendole incontrare Biagio d’Anelli sulla loveboat della casa, ma solo attraverso l’installazione scenografica preparata per gli abbracci ‘di plastica’, divisi da un plexiglass. La promessa del conduttore è stata quella di poter regalare un’intera notte tra Miriana e Biagio, solo se quest’ultimo avesse fatto una quarantena per incontrarla.

Così è stato e Biagio si è presentato dentro la loveboat per stringere la sua Miriana tra le sue braccia: “Devo dirti una cosa – dice Biagio regalandole una rosa – sono entrato in questa casa facendo l’errore più grande: trarre delle conclusioni su una persona che conoscevo ed eri tu. Abbiamo discusso per questo”

Trenta giorni possono essere pochi Poi quel maledetto Cupido già dal decimo giorno aveva colpito. L’amore ha tante sfaccettature, l’amore libero… però io sono tradizionalista e voglio solo a te!

Miriana, felicissima continua a baciare Biagio: “Pensa che lui ha voluto fare la quarantena solo per te! Solo per abbracciarti” Biagio: “Dirti che mi è mancata di brutto è dirti poco” la Trevisan, rispondendo alla domanda di Alfonso Signorini che le chiedeva se si aspettava di trovare l’amore all’interno della casa del GF VIP dice: “No, non me lo sarei mai aspettata“.

Finiti i baci e gli abbracci, Alfonso Signorini invita Miriana a tornare nella casa, lei ci rimane molto male e con aria delusa torna sommessamente nella casa non prima di aver sfilato la giacca a Biagio come ricordo dell’incontro. Ma non sa che, in realtà, il vero incontro con Biagio deve ancora cominciare per durare un’intera notte fino al mattino di oggi, martedì 1° febbraio.