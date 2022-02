Nella quarantacinquesima puntata del GF VIP 6 spazio per il caso Miriana Trevisan. La showgirl ultimamente è stata presa di mira da chi in casa non sembra nutrire simpatia già da tempo come Soleil e Delia e chi, invece, da poco tempo ha cambiato la rotta dei legami come Nathaly Caldonazzo.

Tutto parte dal triangolo Soleil-Delia-Alex Belli. Miriana in confessionale ha aspramente criticato l’atteggiamento della modella: “Che si sia baciata con Soleil, poi con Alex e poi con Barù non l’accetto” un’accusa che Delia non ha mandato giù:

Sta facendo strategie guardando le persone qui dentro solo per cercare una via ed arrivare alla finale. Lei va dove gira il vento.

Nathaly, prima amica inseparabile di Miriana, ha cambiato opinione su di lei e l’ha nominata:

Non riesco più a capire chi sia. Parla di me, tende a parlarti sopra. Manca di umanità nonostante cerca di farsi vedere come la più umana, credo che sia falsa nei miei confronti, non mi convince.

Soleil prende la parola: “La realtà di ciò che vuole far vedere è l’opposto. Vuole far vedere che è la buona samaritana ma non è così”

Miriana replica:

Mi piacerebbe tanto essere stratega, poi ci penso e mi viene da ridere pensando a chi mi ha rivolto queste accuse. Vorrei andare in finale, ma non sono stratega, ci crediate o no. Non fa nulla. Gioco di cuore, ho dato la possibilità di un’apertura a tutte loro e non l’hanno capita. Sono felice così. La bontà è fuori moda.

Soleil controbatte:

Io mi baso sui fatti, ho detto che ci sono aspetti buoni a lei, ma credo che lei sia una falsa. Un paio di puntate fa parlava di Katia con Nathaly e ad un certo punto mi dice “Tu sei nel mio cuore”, ha un atteggiamento da buonista poi va in confessionale e parla dietro le spalle.

Nathaly aggiunge:

Esalta la sua persona quando ti parla quando parli con lei. Non ti ascolta. Mi parla dietro (non dico chi mi ha detto determinate cose). E’ arrivata a dire che le danno fastidio quando passano gli aerei con i messaggi dedicati a me e lei.

Manila la difende: “Lei non mi ha mai voltato le spalle, anche quando ho avuto la rottura con Katia“.

Katia – che spesso ha avuto da ridire sugli atteggiamenti di Miriana – viene chiamata in causa: “Rancore nei confronti di Miriana? Niente affatto. Sono convinta di avere ragione, perché per ben 3 volte sono stata votata da lei di nascosto“. Ruggini difficili da mandar via, anche dopo l’esperienza al GF VIP.