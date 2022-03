A solo una settimana dalla finalissima della sesta edizione del GF VIP 6, arriva il colpo di scena: Soleil Sorge è stata eliminata. In una sola serata una doppia eliminazione nonché la proclamazione del terzo finalista ufficiale: Davide Silvestri. Ma come si è arrivati a questo risultato? Dopo la prima eliminazione, ai danni di Miriana Trevisan, Alfonso Signorini ha chiamato a rapporto i vipponi rimasti ancora in gioco e tutti ancora in carica per un posto alla finale di lunedì prossimo, 14 marzo.

Il conduttore fa una domanda precisa: chi volete in finale? La maggioranza dei voti è ricaduta proprio su Soleil Sorge e Davide Silvestri. A quel punto è stato aperto un televoto in cui il pubblico a casa ha scelto chi dei due la merita di più, il concorrente meno votato tra i due avrebbe fatto armi e bagagli per andare fuori.

Il televoto ha premiato Davide con il 58% a discapito di Soleil Sorge che esce con il 42%. C’è da aggiungere che in precedenza l’attore ha superato un altro televoto, legato alla nomination presa giovedì scorso. Dunque per ben due volte in una sera Davide Silvestri ha rischiato l’eliminazione.

La maggior parte degli inquilini della casa sono rimasti attoniti alla notizia dell’eliminazione della Sorge, poco prima la stessa influencer si è detta orgogliosa di affrontare un televoto con Davide ed eventualmente uscire per lasciare a lui il red carpet verso la puntata di lunedì prossimo. A sua volta Silvestri, commosso, ha ringraziato il pubblico per l’affetto dimostrato e con voce rotta ha detto: “Non me l’aspettavo, grazie a tutti“.

Per la cronaca, Soleil appena uscita dalla casa del GF VIP ha scambiato ancora due parole con Signorini e con Alex Belli, con cui ha avuto un acceso confronto poc’anzi. Il conduttore la provoca: “Ora che è libero potresti trascorrere la notte con Alex Belli“, la risposta lapidaria di Soleil “Sono certa che non avrebbe visto l’ora ma… no!” scatena l’ira dell’ex concorrente che controbatte: “Ti sbagli di grosso! Sei troppo sicura di te stessa, fly down ciccia!” mentre in studio il pubblico rumoreggia per il lancio delle frecciate a destra e manca.