La sad story si sta – finalmente – portando verso la conclusione. Ultimi fuochi d’artificio davanti alle telecamere del GF VIP per il triangolo composto da Alex Belli, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo una vacanza esotica seguita al rientro nella casa per “riordinare le idee”, l’attore è tornato ancora una volta sul luogo delle vicende che lo hanno reso protagonista di questa sesta edizione. Ricuciti parzialmente i rapporti con Delia (ma c’è ancora “tanto lavoro da fare” come detto da lei), Alex si è ripresentato per cercare di rimettere a posto i cocci anche con l’influencer.

Per farlo ha scritto una lettera cercando di convincere Soleil a riavvicinarsi. Queste le sue parole:

Amica mia, in questi giorni passati in silenzio a riflettere ho pensato che il nostro addio non è stato degno del rapporto alchemico che abbiamo vissuto. Ma voglio essere chiaro con te Sole, la definizione di amicizia come l’abbiamo intesa noi non prevedeva la gelosia. Il tuo comportamento, quando sono stato in casa l’ultima volta, ha visto da parte tua una dose di egoismo nel bilancio del tempo speso con Delia, dimostrandomi che in fondo mi chiedevi di rimettere a posto il mio matrimonio e riequilibrare il mio amore con Delia ma in verità mi dimostravi tutt’altro.

Soleil sembra quasi intenerirsi davanti a queste parole. Alex continua:

E’ per questo che ho voluto far uscire quello che sentivo veramente nel mio cuore, ma non per ferirti ma perché, come abbiamo sempre detto, la verità vince sempre. Ma la mia frustrazione nasce quando per la tua dose protezione sei pronta a smentire e ritrattare tutto. Ma del resto ho imparato a conoscerti ed ad accettarti così come sei, del resto questa è la definizione dell’amore come concetto più alto del termine.

Ed infine il riferimento a Delia ribadendo le sue intenzioni:

La mia vita e il mio cuore ha avuto sempre una direzione: Delia, la persona che mi completa e con cui ho deciso di costruire una famiglia con tutte le sfaccettature del nostro rapporto. Ma rimarrà nel mio cuore l’immagine di un’amazzone e guerriera che si protegge con la sua corazza, ma che cela dentro di sé un animo generoso e sensibile. Ricordati una frase che abbiamo sempre detto: amare non è un reato.

Alex e Soleil dunque si rivedono, faccia a faccia dalla vetrina dell’occhio dentro la casa di GF VIP. L’influencer, inizialmente addolcita dalle parole dell’attore, dopo qualche istante ritorna a picchiare duro: “Alex, io non mi sono mai innamorato di te altrimenti avrei fatto di tutto per renderlo estreamamente aperto. Abbiamo detto di amarci veramente ma sei tu che hai sbandato”

Alex replica: “La cosa che mi dispiace di più è che buttiamo all’aria tutto quello che abbiamo vissuto. Essere andato via di qui e aver avuto quell’astio mi è dispiaciuto, ecco perché sono qui stasera”

Soleil: “Ti spiego perché non voglio avere un legame con te: l’amicizia ha lo stesso valore dell’amore, e nel momento in cui avevi una priorità ovvero recuperare il tuo amore con Delia. Tu qui dentro avresti potuto mostrarle quanto veramente la nostra amicizia era vissuta alla luce del sole accantonando lo sbando. Siamo arrivati insieme ad una conclusione: come amica ho amato Alex per come l’uomo che ho conosciuto, ma tutto questo è venuto a mancare quando ti ho visto fare cose solo per show”

L’influencer chiude la porta: “Il tuo gioco è finito, ma dovresti ricordarti che togliendoti la maschera potresti vincere nella vita”.