Un incontro che probabilmente nemmeno Barù si aspettava è sicuramente quello con sua sorella Fedra. E’ avvenuto durante la puntata del GF VIP di stasera 21 febbraio 2022. I rapporti tra i due non sono stati più buoni dopo la scomparsa di loro padre, il concorrente ne ha parlato con Alfonso Signorini ripercorrendo in foto la sua vita accanto al papà:

Barù riceve una lettera da Fedra che spontaneamente ha scritto di suo pugno per poterla recapitare al programma:

Non voglio negare uno zio ai miei figli. Penso a loro che non conoscono lo zio e questa cosa mi fa male da mamma e da sorella. Non voglio negarmi di avere un fratello. Non voglio avere rimpianti, voglio provare a ristabilire un rapporto con Barù.

Barù, pur con una certa rigidità emotiva, si sbottona: “Ha ragione. Ci stavo pensando mesi fa prima di entrare qui, volevo rivederla. Poi sono entrato, ma la rivedrei volentieri”. Dalla mano tesa a parole, alla mano tesa nei fatti: il concorrente incontra Fedra in giardino ma inizialmente è freezzato:

Una volta sfreezzato, Barù parla con Fedra. L’emozione lo tradisce, gli occhi sono lucidi:

Ti penso molto. Chiedo sempre di te. Certo! Quando mi buttano fuori da qui, passo per Maccarese. Non vedo l’ora di rivedere i bimbi. Mi raccomando, non dare retta a ciò che dico qui dentro. E scusa per le brutte figure. Dispiace che non abbiamo avuto un rapporto stretto ma spesso, anche per mia mancanza, non ho fatto il passo avanti.