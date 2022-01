A Pomeriggio cinque è intervenuta Katharina Raniakova, ex moglie di Alex Belli. La coppia sposata nel 2013 è scoppiata dopo una brutta crisi nel 2017, non è rimasta in buoni rapporti. L’esasperazione causata dai comportamenti di Alex mise a dura prova la relazione, fino a cedere totalmente. Katharina ha parlato della sua vecchia storia con l’attore come “un incubo” dalla quale dice di essere uscita.

Tra poco tempo il divorzio sarà reale come spiega “l’angelo biondo” a Barbara d’Urso oggi pomeriggio, ma intanto ha avuto l’occasione per commentare gli ultimi avvenimenti che riguardano proprio il suo ex marito.

Si parla di quanto accade all’interno della casa del Grande Fratello VIP, dunque del confronto tra l’attuale moglie di Alex e Soleil Sorge:

Io sono fuori dall’incubo tra me e Alex perciò posso ridere. Credo che la storia tra Delia e Alex se non finirà oggi, finirà a breve (o almeno lo spero di Delia). Da quello che ho percepito io – avendo visto la puntata di ieri – Delia è molto sofferente, sta male. E’ entrata in casa per avere un confronto con Soleil, ma con lo stato d’animo che ha adesso non è lucida. Avere una dialettica con Soleil è impossibile, sia da lucidi che no.

Katarina, prima moglie di Alex Belli: "Io spero per Delia che si lascino presto" #Pomeriggio5 #GFVIP pic.twitter.com/giESXaZRHP — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 18, 2022

E ancora:

Se ad Alex piace Soleil? Ad Alex piace la situazione mediatica, gli piace apparire. Quando è cominciato il Grande Fratello VIP, alla prima puntata dissi alle mie amiche: “Se lui avrà qualche storia con qualcuna, sarà Soleil perché è lei il personaggio lì dentro”. Non penso che cerca la bellezza, l’amore né una brava ragazza ma soltanto la situazione.

Su Delia:

Spero che smetta di concentrarsi su di lui, ma su se stessa. Spero che rimanga il più lungo possibile all’interno della casa. Potrà ritrovare la lucidità solo smettendo di pensare a lui.

Anche Clarissa Selassiè, ospite del programma, si schiera dalla parte di Delia (e di Katharina): “Alex Belli ha una grandisssima mancanza di rispetto per le donne. Lascia in pace Delia! E’ egocentrico!“.

Intanto Delia nelle ultime ore si sarebbe decisa a lasciare l’attore affermandolo in un pianto a dirotto. Katharina si ritrova nella situazione e solidarizza con la modella: