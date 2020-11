Visibilmente dimagrito ma in ottima forma e con la verve che lo contraddistingue, Gerry Scotti è tornato in tv, per la prima volta, dopo aver affrontato il COVID-19.

La settima edizione di Tu sì que vales, da un punto di vista prettamente televisivo, non ha accusato per niente l’assenza di Scotti in quanto il conduttore, in sostanza, è sempre stato presente.

Le puntate del talent show del sabato sera di Canale 5 dedicate alle audizioni, infatti, sono state registrate prima del ricovero del conduttore in ospedale. Nel periodo in cui Gerry Scotti è stato sotto controllo medico nel proprio domicilio, come abbiamo visto, è stato utilizzato l’escamotage di un led collocato sulla sua poltrona, con il conduttore in collegamento da casa.

Anche a Caduta Libera, il quiz del preserale di Canale 5, Scotti non è mai stato assente, andando in onda regolarmente prima con puntate inedite precedentemente registrate e, successivamente, con repliche.

Con la puntata finale di Tu sì que vales che va in onda in diretta, Gerry Scotti è tornato in tv, quindi, per la prima volta dopo essere guarito.

Presentato da Alessio Sakara (“Bentornato al mitico Gerry Scotti!”), il conduttore pavese si è alzato in piedi davanti agli spettatori che gli hanno anche dedicato una velocissima standing ovation, alzandosi in piedi a loro volta.

Gerry Scotti, successivamente, nel primo spazio della serata dedicato alla Scuderia Scotti, si è soffermato velocemente sul suo ritorno in video, ringraziando il pubblico presente in studio e chi gli è stato vicino nelle ultime difficili settimane:

Signori, la prima cosa è dirvi grazie, sono tornato! Grazie di cuore a tutti quanti, i miei amici, i miei fratelli, grazie di cuore… Ce l’ho fatta.

Durante il secondo spazio, invece, il conduttore ha anche ironizzato su quanto accadutogli, dopo un “movimento pelvico” indirizzato a Rudy Zerbi (!):

Non faccio i balletti solo quando siamo registrati, li faccio anche dal vivo! Zerbi, mi hanno dato delle medicine in questo periodo che sto vedendo la vita con un altro occhio!

Clicca qui per vedere il video con i ringraziamenti di Gerry Scotti.