Gerry Scotti, non solo La Ruota della Fortuna: torna un altro programma cult di Mediaset, la data della messa in onda

Gerry Scotti, da La Ruota della Fortuna in poi. Nuove sfide per il conduttore televisivo: il gioco che sta conquistando numeri da capogiro arriva in prima serata, ma il presentatore Mediaset sarà protagonista anche di un altro programma.

Gerry Scotti in prima linea. Cologno Monzese ha deciso di puntare sul proprio cavallo di razza. Il conduttore, infatti, è a Mediaset dagli inizi dell’azienda. Silvio Berlusconi – su consiglio di Claudio Cecchetto – ingaggia il giovane Virginio (questo il nome di Scotti per l’anagrafe). Il quale passa dalla radio alla televisione e comincia una scalata che dura ancora oggi. Di padre in figlio: da Silvio a Piersilvio Berlusconi e Gerry Scotti c’è ancora.

A fare da ponte, non solo fra loro, ma anche al cospetto di generazioni diverse che sono cresciute con i suoi programmi. Non solo quiz, ma anche qualche fiction: Finalmente Soli, accanto a Maria Amelia Monti, è stata una piacevole eccezione che ha mostrato lo “zio” più famoso d’Italia sotto un’altra veste. Attore per divertimento, conduttore per passione. Scotti è l’uomo ovunque a cui Cologno Monzese non rinuncia sulle orme di Silvio Berlusconi: “Ho avuto qualche reticenza all’inizio – disse una volta il compianto Presidente di Mediaset – ma adesso quando vedo Gerry Scotti alla televisione mi sento a casa”.

Gerry Scotti raddoppia

Le reticenze di cui parlava Berlusconi erano riferite, nello specifico, agli esordi del conduttore di Pavia. Non era sicuro, Berlusconi, che Scotti potesse arrivare a certi livelli. Stiamo parlando, però, di altri anni. Tempi diversi, quando Mediaset era ancora un sogno in movimento. Oggi è realtà. Una certezza televisiva a livello italiano ed europeo, si veda TeleCinco in Spagna, di cui Scotti è una colonna portante anche e soprattutto perchè è riuscito ad adattarsi a diversi contesti rendendoli tutti fruibili.

Da Passaparola in poi, ma anche prima, è stata un’escalation di format resi – in qualche maniera – iconici. Ecco perché La Ruota della Fortuna, attualmente, ha una nuova linfa. Scotti ha raggiunto il peso televisivo tale per prendere un cult e farlo proprio. Senza dimenticare l’eredità di Mike Bongiorno.

Torna Chi Vuol Essere Milionario?

Restando in tema di cult, Mediaset ha visto che il conduttore è alla guida di una macchina televisiva perfetta e intende dargli un nuovo modello confortevole da portare. Non solo La Ruota della Fortuna, dunque. Si apprende, dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, che oltre allo spostamento in prima serata del celebre gioco tornerà anche Chi Vuol Essere Milionario? Il quiz dovrebbe partire dal prossimo 7 dicembre 2025 in prima serata.

Un giorno a settimana sia l’access che il prime time saranno nelle mani, anzi: nella voce, di Gerry Scotti. La Rai già trema perchè dovrà trovare un’alternativa degna per fronteggiare due programmi di simile portata e consenso. Ricomincia la scalata verso il milione e prosegue quella verso il successo di un conduttore che, professionalmente, sembra non conoscere sosta.