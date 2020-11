Gerry Scotti “in terapia intensiva” per Covid, ma l’ufficio stampa smentisce

Innanzitutto la notizia della quale siamo già a conoscenza: Gerry Scotti lo scorso 26 ottobre annuncia di essere risultato positivo al Covid-19 tramite un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. All’interno dello stesso rassicura immediatamente sulle condizioni di salute: “Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento“.

Il 27 ottobre, dunque esattamente il giorno dopo l’annuncio, il conduttore interviene in diretta a Deejay chiama italia, la trasmissione condotta da Linus e Nicola Savino su Radio Deejay: “Sono come uno che ha una forte costipazione. Una sensazione strana. Come trovarsi dall’altra parte della barricata dopo aver letto per mesi i dati e letto le notizie“. In tv le puntate del suo preserale in onda su Canale 5 sono tutte registrate e per “un paio di settimane” precisa, sarà coperto dal punto di vista della programmazione, dopo di che “se tutto andrà bene tornerò per terminare la registrazione del ciclo di puntate” ha aggiunto.

Veniamo ad oggi, 11 novembre 2020. Ormai sono passate poco più di due settimane. Nella giornata di ieri il sito TPI lancia in anteprima l’indiscrezione secondo cui Gerry Scotti sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva per una decina di giorni per complicazioni dovute alla respirazione. Naturalmente l’importanza dell’informazione fa il giro del web, ma è l’ufficio stampa del conduttore a rimettere le cose in ordine smentendo categoricamente quanto trapelato a Fanpage: