Geppi Cucciari fa ridere Sergio Mattarella: “L’altroieri Gianni Morandi, oggi con me, domani con Giorgio Mastrota?”

Come succede ormai da qualche anno, Geppi Cucciari ha animato la cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello 2023. E viene da chiedersi come mai non le vengano affidati direttamente i David, visto che con il suo brio riesce a ravvivare anche le situazioni sulla carta non proprio effervescenti.

L’evento avviene alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale Geppi non ha risparmiato le sue battute, dopo i convenevoli iniziali:

“Grazie Presidente, come ogni giorno, a nome di tutti gli italiani”.

La comica ha poi descritto in maniera ironica il Quirinale, riprendendo un parola molto in voga in questi giorni dopo la discussa intervista della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a Vogue Italia:

“Sempre un’emozione essere qui in questa modesta magione, ampio cortile molto luminoso, discreta armocromia, libero tra 5 anni. Lei, presidente, libero tra 5 anni. Le mancano 5 anni, quasi 6”.

Successivamente, Geppi Cucciari ha sciorinato tutti i numeri del presidente:

“8 anni, 6 governi, 5 presidenti del consiglio, 180 giri di consultazioni e una sola espressione: quella. Bravo, la tenga. Come sta? Tutto bene?”.

La conduttrice dell’ottimo Splendida Cornice su Rai 3 ha proseguito con il suo monologo prendendo bonariamente in giro Mattarella per la sua iperattività:

“Lei fa più giri dei Maneskin. Sabato era a Londra all’incoronazione di Re Carlo, che tra l’altro è un ottimo spot per la nostra Repubblica, l’altroieri con Gianni Morandi al Senato, oggi qui con me. Una discesa inarrestabile. Di questo passo domani mi inaugura una bocciofila a Ladispoli con Mastrota. Si tenga pronto perché stasera mi partite per la Norvegia. Incontrerà un altro Re, leggo nei suoi occhi lo sfrenato entusiasmo di chi si appresta a mangiare aringhe per tre giorni. Magari potete parlare del fatto che all’Eurovision Song Contest la cantante in gara per la Norvegia è italiana (Alessandra Mele, ndr). Le dò uno spunto di conversazione col Re, che io non saprei cosa dire con un Re”.

Il pubblico in sala ha riso, così come lo stesso Mattarella. L’artista ha continuato:

“È bello ritrovarla dopo questi due anni con questo incarico, che lei ha accettato con grandissimo entusiasmo. Quando l’hanno rieletta meno male che aveva la mascherina e non si è visto cosa diceva sotto. Pensi, oggi lei poteva essere un uomo libero, un pensionato come tutti. Quello che avrebbe meritato. Poteva essere a giocare a bocce a guardare i cantieri come tutti i pensionati, con le mani dietro la schiena a lamentarsi per i tempi delle consegne, scuotendo il capo, proprio il Capo dello Stato, appunto. Lei si era anche portato avanti con il PNRR, per avere un sacco di cantieri da osservare, da vigilare, e invece niente. Ancora qui al lavoro, per noi, con noi, con poco tempo per svagarsi”.

La conclusione si è rivelata decisamente elegante:

“E invece che andare al cinema è stato costretto a farlo venire tutto qua. Il cinema è tutto da lei, per lei”.

La presenza della comica sarda alla presentazione dei candidati al David di Donatello è diventata un habituè. Due anni fa fece molto clamore il commento della conduttrice a un video di Monica Bellucci, allora bionda per esigenze di scene, sempre nel corso della stessa occasione: “Grazie a Ivana Spagna che seguo dai tempi di Easy Lady”.

La cerimonia dei David di Donatello 2023 è prevista stasera alle 21.25 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. La presentatrice invece tornerà sicuramente nella prossima stagione televisiva con la seconda edizione di Splendida Cornice. Il programma ha trovato la formula per unire intrattenimento e cultura ed è quindi pronto a concedere il bis ai telespettatori di Rai 3.

Non si sa invece se Geppi sarà ancora al timone della cerimonia del Premio Strega 2023 prevista per il 6 luglio: lo scorso anno la conduttrice seppe affrontare con professionalità l’imprevisto della pioggia.