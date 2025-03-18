Tornano gli interpreti di Blocco 181 nella seconda stagione della serie, he cambia titolo e introduce nuovi personaggi: a parlarne il regista Ciro Visco e il cast

[SEGUI IL LIVEBLOGGING DELLA CONFERENZA STAMPA DI GANGS OF MILANO!]

Dal 21 marzo 2025 su Sky tornano le storie del Blocco, con Gangs of Milano, serie tv che è la naturale prosecuzione di Blocco 181 e che, pur cambiando titolo, mantiene buona parte dei personaggi principali visti nella prima stagione: si spiegherà anche il motivo di questo cambio nella conferenza stampa indetta per oggi, martedì 18 marzo 2025 alle 12:30, che TvBlog segue in liveblogging.

Presenti, direttamente dal club DKR di Milano, il regista Ciro Visco (già dietro la macchina da presa della prima stagione) e il cast: ritroveremo Laura Osma (Bea), Andrea Dodero (Mahdi), Alessandro Piavani (Ludo), Salmo (Snake, a cui sarà dedicato un intero episodio con guest star Alessandro Borghi) e Alessandro Tedeschi (Lorenzo). Con loro, anche i due nuovi ingressi Fahd Triki (Zak) e Noè Batita (Nael).

Le foto di Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco, su Sky e NOW Guarda le altre 12 fotografie →

Nella nuova stagione della serie Sky Original, in-house production di Sky Studios, prodotta con Tapeless Film e Red Joint Film, nuove storie si incroceranno con un racconto di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale che vede protagonisti tre ragazzi provenienti da realtà diverse, legati da qualcosa di più forte delle rispettive appartenenze.

È passato molto tempo dal finale della prima stagione, motivo per cui ritroviamo i personaggi in gran parte cambiati rispetto alla prima stagione: Bea, Mahdi e Ludo ora sono separati, ricoprono nuovi ruoli ma il legame che li ha uniti non è del tutto svanito.

All’interno del Blocco, intanto, continua la guerriglia per il potere: tra le varie realtà se ne insinua una nuova, che aumenterà la tensione e dar nuovo filo da torcere a chi vorrebbe avere il controllo tutto per sé. Visco è anche co-sceneggiatore della serie (composta da otto episodi e in onda per quattro settimane con due episodi alla volta venerdì sera su Sky Atlantic e in streaming su NOW), mentre Salmo torna oltre che nelle vesti di attore anche di supervisore musicale della colonna sonora.