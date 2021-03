Simona Ventura tornerà in tv questa sera, martedì 31 marzo 2021, su Rai 2, a partire dalle ore 21:20, con la prima edizione italiana di Game of Games – Gioco Loco, prodotta da Blu Yazmine per Rai 2, programma basato sull’omonimo format statunitense che ha debuttato sulla NBC nel 2017, ideato e condotto da Ellen DeGeneres (che è intervenuta anche durante la conferenza stampa di presentazione tramite videomessaggio).

Game of Games – Gioco Loco è un game show dove in ogni puntata, 6 concorrenti vip, affiancati da persone comuni, si sfideranno in prove spettacolari, con l’obiettivo di arrivare al gioco finale e portare a casa il montepremi in palio.

I 6 vip che si sfideranno nel corso della prima puntata sono Raffaella Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e Nicola Ventola.

Nelle prossime puntate, invece, ci saranno Dj Angelo, Alex Belli, Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Max Cavallari, Jody Cecchetto, Maddalena Corvaglia, Sara Croce, Omar Fantini, Peppe Iodice, Jonathan Kashanian, Enzo Miccio, Juliana Moreira, Franceska Pepe, Amaurys Perez, Gilles Rocca, Nicole Rossi, Gianluca Scintilla, Totò Schillaci, Ema Stokholma, i The Show, Melita Toniolo e Debora Villa.

Lo studio di Game of Games – Gioco Loco ricorderà un grande luna park, in una scenografia ricca di luci, colori ed effetti speciali, con musiche e atmosfere tipiche degli anni ’90 e con macchine sceniche che ricorderanno proprio i classici parchi divertimento.

I giochi saranno i seguenti: Il Tempo delle Mele, La Parola Pericolosa, Giro Quiz, Vola Vola, Lo Sciacquone, Il Puzzle, In Bocca al Mostro, YouTuba, La Piramide, Ocio che Cade, La Sedia Musicale, La Botola e Il Gioco dei Giochi.

Dopo i 6 round dedicati ai giochi preliminari ad eliminazione diretta, i 4 vincitori accederanno alla semifinale, al termine della quale, solamente l’unico “sopravvissuto” avrà l’opportunità di aggiudicarsi il montepremi, sottoponendosi ad una sfida contro il tempo.

Dopo la messa in onda della prima puntata, su TvBlog troverete una recensione del programma.