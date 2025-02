Gabriella Perino: chi è la compagna di Gerry Scotti

Stasera, martedì 11 febbraio 2025, Carlo Conti inaugurerà la prima serata del ‘Festival di Sanremo 2025‘. Con lui, sul palco dell’Ariston, gli amici Antonella Clerici e Gerry Scotti.

Tra i punti di riferimento del conduttore di Canale 5, troviamo anche la compagna Gabriella Perino che nulla ha a che fare con il mondo dello spettacolo.

Conosciamola meglio:

Chi è Gabriella Perino la fidanzata di Gerry Scotti? Età, lavoro, Instagram

Di Gabriella Perino, ad oggi, abbiamo poche informazioni. Sappiamo che è nata nel 1965 e che ha, quindi, 59 anni. Nonostante si conoscessero da tempo, il presentatore e la sua compagna, con un matrimonio fallito alle spalle e dei figli, hanno deciso di iniziare una relazione nel 2011 e di iniziare una convivenza che dura ancora oggi.

“Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile. Ci conoscevamo fin da ragazzi, siamo finiti a un certo punto ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli” ha rivelato, qualche tempo fa, Gerry a ‘La Stampa’. Per, poi, dare maggiori dettagli al settimanale ‘Oggi’ nel dicembre 2022: “Ci stiamo studiando, non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me, io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce”.

“È una donna di grande carattere, mi aiuta negli aspetti pratici della vita, ha sopportato di vivermi accanto nonostante la luce dei riflettori” ha aggiunto il presentatore al ‘Corriere della sera’.

Nessun matrimonio all’orizzonte per una delle coppie più longeve dello showbiz. Come confessato al magazine ‘Oggi’, Scotti, che ha sofferto per la separazione dalla prima moglie, Patrizia Grosso (con cui è stato sposato dal 1991 al 2009), non sembra intenzionato, di comune accordo con la compagna, a convolare a giuste nozze:

“Sono rimasto scottato. Associo il matrimonio a una profonda amarezza e alla burocrazia. Non è l’approccio giusto. L’amore c’è, il resto può aspettare”.