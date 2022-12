Ballando con le Stelle: nuovo infortunio per Gabriel Garko

Si abbatte su Gabriel Garko un nuovo infortunio all’interno di questa diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle che si sta ormai avviando alle battute conclusive con le due finali in arrivo, la prima sabato 17 e la seconda venerdì 23 dicembre. Purtroppo l’attore, già reduce da un altro brutto infortunio, che l’ha costretto ad una operazione nelle scorse settimane, arriverà a questi ultimi scampoli di gara con un nuovo acciacco, che si sarebbe procurato nelle scorse ore durante le prove.

A darne l’annuncio è stata nella giornata di oggi Milly Carlucci che ha informato i telespettatori del programma tramite un video caricato su tutte le pagine social di Ballando con le Stelle. “Ieri, proprio durante l’allenamento, il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subito un infortunio” racconta nel video la conduttrice, che spiega: “Questa purtroppo come sapete è una possibilità che sempre è in agguato per tutti quanti e chiaramente lui si porta dietro le conseguenze di un’altra situazione che lo rendono un po’ più vulnerabile”.

La Carlucci ha spiegato che anche questa volta Garko si è dimostrato combattivo e che quindi farà di tutto per scendere in pista sabato sera, anche perché la sua presenza in pista sarà determinante per provarsi a giocare la vittoria la prossima settimana. Nella puntata di sabato le coppie che hanno già avuto accesso alla finalissima potranno solo ottenere punti aggiuntivi per la finale vera e propria che come detto si disputerà venerdì 23 dicembre.

Per Gabriel Garko comunque è atteso già per il prossimo lunedì un primo responso: è infatti previsto un consulto per valutare la reale condizione fisica dell’attore e per capire dunque se potrà scendere in pista per giocarsi la finale insieme alle altre coppie.